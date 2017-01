Adrian Papahagi a demisionat din PMP din cauza Elenei Udrea

Adrian Papahagi a demisionat din PMP, el susținând că președintele partidului, Elena Udrea, este ”un produs periculos al noii generații de politicieni”.”Îmi pare rău de fiecare clipă, fiecare efort, fiecare naivitate îngropate în proiectul PMP, confiscat de Elena Udrea. O consider pe Elena Udrea un produs periculos al noii generații de politicieni; nu văd nicio diferență morală, politică sau mediatică între ea și Victor Ponta. Regret nesfârșit eșecul proiectului inițial al PMP: am fost cinstit atunci când am bătut țara și televiziunile, spunându-le oamenilor că e un partid altfel. Când n-am mai crezut acest lucru, n-am mințit”, a scris Papahagi pe pagina sa de Facebook.”Adio, PMP!”, mai scrie Papahagi.