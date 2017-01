Adrian Năstase s-a retras din cursa pentru şefia PSD

Adrian Năstase s-a retras din cursa pentru șefia PSD

Ştire online publicată Marţi, 16 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Năstase nu mai candidează la șefia partidului. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței Comitetului Executiv Național (CExN) al formațiunii, a anunțat Năstase, care a precizat că nu va candida la nicio altă funcție. „Nu am de gând să legitimez acest mod de a orga-niza alegerile prin participarea mea”, a afirmat președintele Consiliului Național al PSD. El a adăugat, ulterior: „Consiliul Național este practic desființat, acesta este un alt partid. Atribuțiile Consiliului Național sunt transferate în alte părți”. Năstase a replicat, în același context, că nu are „o miză personală” și că nu intenționează să lase colegilor săi „sentimentul” că vrea să se „bată” cu unii dintre ei. Președintele Consiliului Național al PSD a menționat și că are „o mult prea mare prețuire” pentru el însuși, fapt pentru care a decis să se retragă din cursa pentru șefia partidului. „Rămân în continuare membru al partidului, dar nu doresc să candidez la nicio funcție”, a mai afirmat Năstase, conform HotNews. Anunțul a fost făcut după ședința CExN care a avut loc ieri la Palatul Parlamentului și al cărui scop a constat în stabilirea ultimelor detalii legate de organizarea Congresului extraordinar al PSD din 20 februarie. Astfel, Congresul se va desfășura la Romexpo, așa cum s-a decis ieri, cu 28 de voturi „pentru”, opt „împotrivă” și zece „abțineri”. Locația evenimentului a fost subiect de dispută între Mircea Geoană, Adrian Năstase și Miron Mitrea, ultimii doi acuzând faptul că alegerea Romexpo ar putea influența rezultatul votului pentru șefia partidului. Conform informațiilor de pe HotNews, Mircea Geoană preferă Romexpo pentru a-i permite președintelui PSD București, Marian Vanghelie, să se ocupe de organizare, în timp ce tabăra lui Năstase respingea ideea pe motiv că s-ar putea face aranjamente în ceea ce privește rezultatul alegerilor. CExN al PSD a decis, ieri, cu majoritate de voturi, ca modalitatea de alegere a viitoarei conduceri a partidului, la Congresul de sâmbătă, să fie votul pe echipe, așa cum a propus liderul PSD Mircea Geoană.