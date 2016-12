Adrian Năstase, reîncadrat în câmpul muncii la Institutul Social Democrat

1

marele muncitor

Marele iubitor de tara si de avere Nastase , se apuca de munca . gata sa se sacrifice iar opentru fericirea noastra . Avand in vedere exoerienta sa de puscarias , Va da lectii in ISD cum sa furi fara sa ajungi la puscarie si sa devii scriitor ca Balzac daca esti prins . Nu va trece mult timp si toti " greii " PSD vor primi functii in acest tomberon de gunoi numit Institut social democrat