Adrian Manole ţinteşte un post de vicepreşedinte în echipa deputatului Chirilă

Adrian Manole țintește un post de vicepreședinte în echipa deputatului Chirilă

Pregătirile pentru alegerile de la Organizația Municipală a PDL Constanța au intrat în linie dreaptă. După ce Comisia de Organizare și Desfășurare a Alegerilor (CODA) s-a întrunit și a adoptat în unanimitate regulile privind organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 5 noiembrie, începând de ieri, au început înscrierile pentru diverse funcții în cadrul Biroului Permanent Local. Pentru moment, au fost depuse trei candidaturi pentru funcția de vicepreședinte și una de secretar executiv. Din câte se pare, greii partidului se lasă așteptați și nu s-au îngrămădit pentru a-și depune candidaturile.Deocamdată, încă se mai fac calcule, socoteli, se mai trag sforile, se fac echipe și planuri de viitor. Cu toate acestea, puțini sunt aceia care au curajul să iasă în față și să spună clar că țintesc vreo funcție în cadrul partidului. Dacă până acum deputatul Maria Stavrositu și deputatul Constantin Chirilă au fost singurii care au declarat deschis că-și doresc funcția de președinte, consilierul județean Florian Constantin încă nu este hotărât.Din contră, pare că acesta a cam dat înapoi, deși tot el era acela care susținea zilele trecute că a dat înapoi pentru a-și lua avânt! O altă persoană care este hotărâtă pentru a candida, dar la funcția de prim-vicepreședinte, este Adrian Manole. Rămas cam pe dinafara partidului după ce, în luna martie, a pierdut funcția de prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean, Manole consideră că acum este momentul propice pentru a reveni pe baricade. Ceea ce și intenționează să facă, având și susținere din partea colegilor. În plus, la rândul lui, Adrian Manole are și curajul de a spune deschis pe care din candidații la funcția de președinte îl susține. „Sunt hotărât să-mi depun candidatura pentru una din funcțiile de prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Local al Organizației Munici-pale a PDL Constanța. Programul meu politic este convergent cu cel al echipei din care voi face parte. Cred că îmi voi depune candidatura la începutul săptămânii viitoare, termenul fiind până pe 2 noiembrie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Manole. Întrebat pe cine va sprijini la funcția de președinte, Manole a spus clar și răspicat că susținerea sa va fi pentru deputatul Constan-tin Chirilă. Adrian Manole are 54 de ani, este necăsătorit și are doi copii. Este de profesie inginer, iar în momentul de față este director la Sucursala Zona Liberă Administrația Porturilor Maritime Constanța. Este membru PDL din anul 1990. De-a lungul activității politice, a deținut mai multe funcții. A fost deputat în legislatura 1990-1992, primar al municipiului Con-stanța în perioada 1990-1991, europarlamentar. Ultima funcție pe care a deținut-o în cadrul filialei constănțene a fost cea de prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, funcție pe care a pierdut-o în urma alegerilor din luna martie a acestui an.