Adomniţei demisionează din BPC al PNL

Adomniței demisionează din BPC al PNL

Președintele CJ Iași, Cristian Adomniței, și-a anunțat demisia din Biroul Politic Central al PNL, el motivând că județul Iași nu s-a clasat în primele 5 județe în ceea ce privește prezența la vot la referendumul pentru demiterea președintelui."Înainte de a începe campania pentru demiterea președintelui, eu am spus clar că vreau o campanie colegială. Am spus că județul Iași trebuie să fie în primele cinci locuri în ce privește prezența la vot. Nu am reușit, așa că îmi dau demisia. Este o demisie de onoare, îmi respect cuvântul", a declarat Adomniței, contactat de "Gândul".