Administraţiile locale constănţene vor funcţiona la cote de avarie în 2009

Administrațiile locale constănțene vor funcționa la cote de avarie în 2009

La fiecare început de an, aprobarea bugetelor ridică o serie de probleme administrațiilor locale. Anul acesta, situația este una și mai dificilă, iar deciziile sunt și mai greu de luat în ceea ce privește administrarea banilor, și asta ca urmare a crizei care se resimte, deopotrivă, atât în mediul urban, cât și la sate. În cele mai multe cazuri, administrațiile locale au la dispoziție bugete mai mici decât anul trecut, dar cu care primarii speră că se vor descurca. Administrația locală din Amzacea a aprobat, acum o săptămână, bugetul pe anul 2009, urmând ca, în ședința de astăzi, acesta să fie dezbătut din nou. „De data aceasta, vom discuta defalcarea sumelor în funcție de prioritățile comunei”, a explicat primarul comunei, Radu Constantin. Potrivit acestuia, actualul buget este foarte apropiat de cel de anul trecut. Amzacea are la dispoziție, în acest an, aproximativ 700.000 de lei pentru a-și putea acoperi cheltuielile curente și proiectele administrative. Primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, și-a declarat nemulțumirea față de forma în care arată bugetul pe 2009. Acum două săptămâni, aleșii locali din Ciobanu au aprobat bugetul pentru anul acesta a cărui valoare este de 3.200.000 lei. „Anul trecut, am avut 4.200.000 lei. Nu mai avem ce să investim. Ce să investim?”, a pus problema Suciu. „Banii ne ajung doar pentru a trăi și a acoperi salariile și cheltuielile curente”, a mai declarat primarul. Buget la jumătate… Și administrația din Cuza Vodă face parte din categoria primăriilor care au un buget mult mai mic față de cel anterior. Potrivit primarului Eugen Dumitru, Cuza Vodă are acum un buget de 4.300.000 lei față de cele 7.400.000 lei de anul trecut. „Ne vom limita la strictul necesar. Nu vom investi decât în proiectele europene și, dacă le vom începe, vom fi nevoiți să ne împrumutăm: Numai așa putem face ceva. Bineînțeles, apoi ne vom primi banii de la Uniunea Europeană”, a precizat primarul. Deși 13 aprilie a fost ultima zi în care putea fi aprobat bugetul pe anul 2009, Consiliul Local Mereni urma să dezbată mai târziu proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli. „Am avut discuții cu consilierii, dar nu l-am aprobat încă. Săptămâna a-ceasta sau după Paști, îl vom aproba”, a explicat primarul Gheorghe Chiriac. „Este un an greu. Cu 1.000.000 lei ce să mai investim? Este jalnic. Nu este un an în care să ne putem dezvolta. Banii ne ajung doar pentru a ne plăti cheltuielile curente”, a mai declarat el. Rectificările sunt baza Săptămâna trecută, Consiliul Local Rasova a aprobat bugetul de 900.000 lei pentru anul 2009. „Și acum un an am avut apro-ximativ aceeași sumă. Nu știu ce o să facem. Probabil o să facem vreo 21 de rectificări pe parcursul anului pentru a supraviețui”, a declarat primarul comunei, Mihalache Neamțu. Potrivit primarului Dumitru Dedu, localitatea Mircea Vodă are la dispoziție în acest an aproximativ 6.100.000 lei. „Nu sunt foarte mari diferențele între bugetul actual și cel de anul trecut. Dar nu suntem mulțumiți. Am intrat într-un an de criză. Vom încerca să îmbunătățim sistemul de colectare a taxelor și impozi-telor locale și să accesăm fondurile europene”, a spus resemnat Dedu. Aleșii locali din Crucea au aprobat și ei, la începutul săptămânii, bugetul pentru anul 2009. Raportat la cel din 2008, actualul este mai mic cu aproximativ 40%. Dacă în 2008 Crucea a avut la dispoziție 8.083.000 lei, acum, comuna trebuie să se descurce cu 5.381.000 lei.