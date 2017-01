Administraţia Mazăre sacrifică transportul studenţilor şi subvenţia la energia termică pentru al doilea cartier de locuinţe ieftine

Administrația Mazăre sacrifică transportul studenților și subvenția la energia termică pentru al doilea cartier de locuințe ieftine

Administrația Mazăre are o viziune deosebit de interesantă asupra crizei. Probabil că fenomenul e analizat… unidirecțional, de vreme ce, deși primarul Constanței, Radu Mazăre, jelește municipiul pe care-l „cârmuiește” pentru situația „cotoioasă” în care a ajuns din cauza unui buget local scăzut, mai prost ca în niciun an, așa cum susține edilul-șef, municipalitatea găsește, totuși, oportun să aloce din buget aproape 90 de miliarde de lei vechi pentru al doilea cartier al locuințelor ieftine pentru tineri. Este vorba despre o prevedere, în bugetul pe 2010 al Constanței, la capitolul „Alte cheltuieli de investiții”, prin care se alocă suma de 8.900 mii lei pentru proiectarea (PAC, PT, CS, DDE) și execuția celui de-al doilea cartier de locuințe ieftine pentru tineri, din strada Ștefăniță Vodă. Potrivit proiectului, 623 mii lei sunt din fondul de rulment, în vreme ce restul de 8.277 mii lei provin din bugetul local. Și asta în condițiile în care șeful administrației locale constănțene declara, sus și tare, că în cursul acestui an municipalitatea nu va mai face investiții noi. În sensul acesta, menționăm că ideea potrivit căreia al doilea cartier de locuințe este, de fapt, o investiție de anul trecut este doar o speculație, din moment ce în afara hotărârii de Consiliu Local referitoare la acest proiect, hotărâre luată în 2009, în cadrul proiectului nu a fost lansată nicio procedură, aspect confirmat și de viceprimarul Decebal Făgădău. Făgădău a explicat, în acest context, că deși există o prevedere în buget prin care sunt alocați bani celui de-al doilea cartier de locuințe, în care se estimează că vor fi construite 34 de blocuri, în două etape, însumând peste 2.500 de apartamente, „banii au fost alocați doar pe hârtie, în realitate nu există”. Concret, viceprimarul susține că aceasta va fi suma de bani care va fi investită de municipalitate în noile garsoniere și apartamente din Ștefăniță Vodă dacă acestea vor fi realmente construite. În aceeași ordine de idei, Făgădău a explicat că decizia legată de demararea propriu-zisă a proiectului depinde în mare măsură de rezultatele analizei primei etape, respectiv a primului cartier de locuințe. Astfel, în funcție de succesul sau de insuccesul cartierului de locuințe ieftine din Baba Novac, municipalitatea va declanșa construcția celui de-al doilea cartier. Curios e, însă, că indiferent de analiza care, conform spuselor viceprimarului Făgădău, va avea loc, cel mai probabil, în aprilie, banii au fost deja alocați din bugetul Constanței. Vorbim despre cheltuirea a 89 de miliarde de lei vechi, bani publici, într-un context de genul… „dacă și cu parcă”. Succes răsunător… fără cumpărători Și mai interesant e, însă, că primul cartier s-a dovedit a fi, cel puțin până la acest moment, orice altceva, mai puțin un succes și asta pentru că reamintim că numai în luna februarie, urmare a rezilierii unor contracte de către tinerii constănțeni care nu aveau banii pentru avansul de minumum 20% din valoarea locuinței, alți peste 200 de posibili beneficiari au fost invitați la Primăria Constanța pentru semnarea ante-contractelor de vânzare-cumpărare. Aceștia aveau un termen de cinci zile pentru a se prezenta la sediul administrației locale constănțene pentru semnarea contractelor, în caz contrar fiind invitați următorii de pe liste. Potrivit unor surse din Primăria Constanța, termenul a fost prelungit de la jumătatea lunii februarie, până în aprilie. În plus, susțin aceleași surse, dintre cei peste 200 de eventuali beneficiari invitați, s-au arătat interesați de achiziționarea locuințelor, cu aproximație, doar 40%. Mai mult, potrivit surselor citate, există și 20 de posibili beneficiari care vor să cumpere locuințele administrației Mazăre prin programul Prima Casă. Aceștia trebuie să prezinte Primăriei declarația prin care se atestă faptul că au fost acceptați în program urmând ca, ulterior, spre deosebire de ceilalți constănțeni care vor plăti doar avansul, să achite integral valoarea locuinței. Așadar, strălucitul program al administrației Mazăre se mișcă destul de greu comparativ cu succesul răsunător care i s-a prezis inițial. Bugetul Constanței ar putea fi rectificat. Negativ Pe de altă parte, însă, gestul municipalității contrazice atitudinea primarului, în sensul în care, în cadrul celor mai recente evenimente - ședințe ale Consiliului Local Municipal, declarații și conferințe de presă, - Mazăre deplângea situația bugetului și, mai mult decât atât, în luna ianuarie anunța că studenților le va fi tăiată, în totalitate, subvenția de 50 la sută din costul abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun. Probabil că gestul n-a fost deloc întâmplător, cunoscut fiind faptul că studenții nu se numără tocmai printre alegătorii fideli ai actualului edil-șef. S-a tăiat și de la pensionari, dar doar parțial. Cunoscut fiind faptul că ei sunt un electorat fidel, primarul a ținut să le dea măcar opt din cele 12 pachete lunare cu po-meni cu care i-a obișnuit de ani buni. În plus, așa cum anunța Mazăre în cadrul ședinței de CLM de luna aceasta, administrația locală are de depășit câteva „obstacole” la capitolul subvenționării energiei termice de către stat, în sensul în care, de la centru, din cele peste 400 de miliarde lei vechi care ar trebui să ia drumul Constanței, au fost prevăzute, prin Legea bugetului de stat, doar 180. Edilul-șef menționa tot atunci și că pentru salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap nu există bani alocați decât până în luna august, pentru că de la același buget de stat au fost prevăzuți cu 48 de miliarde de lei vechi mai puțin. Pe cale de consecință, se impune întrebarea: de ce pompează administrația locală bani publici într-un al doilea cartier de locuințe ieftine în contextul în care primul își caută cumpărătorii cu lumânarea și în condițiile în care municipalitatea e în pom din punct de vedere financiar? Nu în ultimul rând, interesante sunt aprecierile viceprimarului Decebal Făgădău, care a mărturisit că este rezervat vizavi de faptul că administrația va colecta veniturile preconizate în 2010. „Ținând cont de analizele lunare făcute comparativ cu anii 2008 și 2009, sunt circumspect că vom realiza toate veniturile. Mă tem chiar că în iunie vom avea o rectificare negativă de buget”, a completat viceprimarul Constanței. Constanța e pe minus, studenții nu mai au gratuitate pe mijloacele de transport în comun, la capitolul subvenționării energiei termice municipiul Constanța dă din umeri, dar totul e bine când se termină cu bine: dăm 89 de miliarde de lei vechi unui proiect care e, deocamdată, în faza unui vis. La fel de bine, administrația ar putea redirecționa banii spre probleme mai stringente.