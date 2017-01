Administraţia Mazăre nu ieftineşte locuinţele pentru tineri, ci corectează „o eroare“

Administrația Mazăre nu ieftinește locuințele pentru tineri, ci corectează „o eroare“

Aleșii locali constănțeni s-au reunit, ieri, într-o ședință extraordinară de Consiliu Local Municipal. Pe ordinea de zi a ședinței a fost inclus un singur proiect de hotărâre, și anume cel care se referă la așa-zisa reducere a prețului de vânzare al locuințelor ieftine pentru tineri, proiect inițiat de municipalitatea constănțeană încă de dinaintea alegerilor locale din vara lui 2008. În realitate, însă, nu e vorba de nicio ieftinire, ci de corectarea a ceea ce însuși primarul Mazăre a numit „o eroare”, eroare pentru care tinerii constănțeni erau nevoiți să scoată din buzunar peste 3.000 de euro pentru… spațiile comune din bloc, nu pentru vreun metru pătrat din locuința propriu-zisă pe care urmează să o achiziționeze. În pofida faptului că ședința de ieri vine la momentul potrivit - având în vedere campania premergătoare celui de-al doilea tur de scrutin pentru președinția României - primarul pesedist Radu Mazăre nu s-a bătut cu pumnii în piept pentru ceea ce s-a dorit a fi anunțarea ieftinirii locuințelor pentru tineri. Mai mult, căutând chiar să scuze „o eroare”, Mazăre a explicat, pe un ton spășit, că în momentul în care a avut loc „un fel de licitație” pentru desemnarea constructorilor locuin-țelor, municipalitatea ar fi… omis faptul că prețul oferit de constructori era, de fapt, pentru suprafața totală a blocului: „Din păcate, atunci când am făcut selecția de ofertă, prețul ăsta (n.r. - 519 euro/metrul pătrat) a fost oferit de constructori pentru suprafața totală a blocului și atunci omul cumpăra o garsonieră plus șase metri și jumătate de cotă indiviză. Când s-au făcut contractele, la garsoniera de 30 de metri x 519 euro/metrul pătrat s-au adăugat 3.500 de euro, costul spațiilor comune, o chestiune care nu este în regulă, pe care noi n-am apreciat-o așa și sunt convins că nici constănțenii n-au calculat-o așa”, a sunat, concret, explicația edilului-șef al Constanței. Problema se pune, cel mai probabil, în următorii termeni: în mod cert, constănțenii nu au făcut astfel de calcule, iar „surpriza” a fost constatată atunci când au vizitat locuințele promovate în exces de municipalitatea constănțeană care, până să constate presupusa eroare la mai bine de un an și jumătate de la inițierea proiectului, mai avea puțin și îi trăgea în piept pe tinerii care au aplicat pentru aceste garsoniere și apartamente. De fapt, acest lucru aproape că s-a și întâmplat, din moment ce Mazăre a mărturisit ieri că aceia „care au plătit integral vor primi banii înapoi pe această cotă indiviză de spații comune”. Criză, criză, dar s-o știe și administrația Mazăre! Interesant de remarcat este, însă, faptul că, deși administrația Mazăre iese în față, ca un bun samaritean, să anunțe îndreptarea - ușor tardivă, dar justificată - unei erori care se va concretiza într-o presupusă reducere, cu 3.477 euro, a locuințelor pentru tineri, aceeași administrație decide să plătească, din bugetul local, câte 60.000 de euro pentru fiecare bloc de apartamente și garsoniere, pentru montarea lifturilor, respectiv pentru intabulare și actele de cadastru. Motivul ar fi, potrivit declarațiilor lui Mazăre, acela că profitul constructorilor implicați în realizarea acestor blocuri pentru tineri ar fi fost redus la aproape zero prin renunțarea la prețul pe spațiile comune, calculate inițial ca făcând parte din garsoniere și apartamente: „Constructorii au diminuat la aproape zero profitul. Discutăm de o reducere pe fiecare bloc de aproape 200.000 de euro din care Primăria, prin montarea lifturilor și achitarea unor taxe, ține cam 60.000 de euro. Constructorii renun-ță la 140.000 de euro, aproape tot profitul lor pe fiecare bloc”. În acest context se impune următoarea întrebare: de ce nu acționează această criză economică pe care Mazăre nu contenește să o invoce ori de câte ori are ocazia și în cazul Primăriei Constanța care, iată, mai nou, se declară dispusă să scoată din banii publici câte 60.000 de euro pentru fiecare din cele 18 blocuri de locuințe ieftine din Baba Novac? De ce, pentru corectarea a ceea ce forțat numim o eroare față de existența căreia, nota bene!, Primăria Constanța ia atitudine la peste un an și jumătate de la existența sa, administrația decide să „sară” cu bani publici, banii contribuabililor, pentru promovarea unui proiect care - incidentele din ultimele luni o dovedesc: retragerea unor investitori, anularea unor contracte de către tineri - dă semne că se îndepărtează tot mai mult de premisele unui real succes?!? Un nou amendament: avansul de 20% În cadrul ședinței CLM Constanța de ieri, proiectul intitulat „modificarea protocoalelor de înțelegere încheiate cu antreprenorii și a ante-contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu beneficiarii, ca urmare a reducerii prețurilor locuințelor ieftine pentru tineri destinate cumpărării” a suferit și câteva amendamente, aduse de viceprimarul Decebal Făgădău. Astfel, prin ceea ce vicele a numit „completări juridice”, aleșii locali au decis ca tinerii care urmează să se mute în locuințe să achite, cu patru luni înainte de primirea cheilor, 20% din valoarea totală a garsonierei sau a apartamentului. Nu în ultimul rând, dacă în urmă cu câteva luni, Mazăre declara sus și tare că este convins de faptul că niciuna dintre locuințele ieftine pentru tineri nu va rămâne nevândută, ei bine, ieri, primarul a ținut să precizeze că, în ce privește demararea lucrărilor la al doilea cartier de blocuri, e mai bine ca municipalitatea să mai aștepte o perioadă, altfel spus, să-și ia un termen de precauție: „Aș începe construcția abia după ce vedem cum decurge primul bloc, prima plată, să nu riscăm”, a conchis el. Proiectul a întrunit voturile tuturor consilierilor prezenți ieri la ședință.