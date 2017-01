Administraţia locală din Techirghiol se teme să lucreze cu băncile

Administrația locală din Techirghiol se teme să lucreze cu băncile

Teama de credite. Aceasta este marea problemă cu care se confruntă administrația locală din Techirghiol la acest început de an. Primăria și Consiliul Local ar trebui să contracteze un credit de aproximativ 300.000 de euro pentru a acoperi partea de co-finanțare la câteva proiecte de mare anvergură pe care le are administrația locală, dar teama de a lucra cu băncile și nesiguranța financiară care s-a instalat în toate domeniile îi țin în loc pe mai marii orașului. Primarul Adrian Stan, aflat la primul mandat în fruntea administrației locale, și-a propus ca Techirghiolul să arate altfel peste patru ani. Încă de la preluarea mandatului, primarul și-a definit prioritățile împreună cu Consiliul Local axându-se în mod special pe potențialul pe care localitatea îl are din punct de vedere turistic. În acest sens, au fost depuse o serie de proiecte care să contribuie pe de o parte la relansarea orașului de pe malul Lacului lui Tekir în domeniul turistic, pe de altă parte la creșterea nivelului de trai al locuitorilor. „Ținând cont de amploarea proiectelor, contribuția noastră nu ar fi foarte mare. Instabilitatea financiară care derivă din criză ne cam încurcă în luarea unei decizii. Mă voi consulta, din nou, cu consilierii să vedem dacă vom accesa creditul de aproximativ 300.000 de euro de care avem nevoie pentru partea noastră de cofinanțare în proiecte”, a declarat, în urmă cu câteva zile, edilul din Techirghiol, referitor la posibilitățile de implementare a proiectelor de anul acesta. Este vorba despre un credit care ar putea fi luat pe o perioadă de 10 ani, cu perioada de grație de trei ani. Potrivit primarului, este nevoie de acest credit pentru că bugetul local nu face față derulării unor proiecte de amploarea celor pe care le are în prezent primăria. După cum ne-a declarat primarul, banii care se strâng la bugetul local din taxe și impozite nu acoperă nici salariile angajaților primăriei. Proiectele de milioane așteaptă undă verde de la autorități „Să redescoperim Techirghiolul” este cel mai amplu proiect depus în noiembrie anul trecut de administrația locală, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5. Valoarea totală a proiectului este de 987.937,68 lei, din care contribuția Consiliului Local, în proiect, se ridică la suma de 207.154,12 lei. În completare, administrația locală a depus și un proiect pentru înființarea unui parc în zona Sanatoriului Balnear. Ar fi vorba despre o investiție de 1.409.729 lei, din care contribuția Consiliului Local s-ar ridica la aproximativ 250.000 de lei. Tot pentru anul acesta ar trebui să intre în vigoare și proiectul de reabilitare și extindere a casei de cultură. Valoarea proiectului este de 3.184.069,24 de lei, iar efortul financiar al administrației locale s-ar ridica la 320.000 de lei. Se mai adaugă un proiect pentru construirea unor locuințe sociale, în valoare de 9.617.214,40 lei și un altul cu impact asupra protecției lacului. Acest din urmă proiect se ridică la valoarea de 3.498.600 lei, din care contribuția Consiliului Local este în valoare de 1.400.000 lei. Toate acestea erau în vara anului trecut doar la stadiul de inițiative. Administrația locală s-a grăbit însă și a depus proiectele la autoritățile de profil. Alegerile parlamentare au condus apoi la intrarea în stand-by a multora dintre inițiativele administrațiilor locale din întreaga țară, de altfel, motiv pentru care Primăria Techirghiol așteaptă încă să primească răspuns la câteva dintre proiecte. În prezent, se lucrează însă la reabilitarea unor drumuri principale din localitate, urmând ca tot în cursul acestui an să demareze și un alt proiect de aproximativ 4 milioane de euro, bani care se vor duce tot pe infrastructura rutieră. Cu vaporașul de la Techirghiol la Eforie Sud Primarul Adrian Stan nu a renunțat nici la proiectul de deschidere a orașului la mare. Este vorba despre un proiect integrat, evaluat de primar la suma de aproximativ 10 milioane de euro. Potrivit primelor schițe, ar fi vorba despre reabilitarea și reamenajarea Teatrului de vară, delimitarea a șase alveole de plajă în vederea concesionării acestora pentru amenajarea de spații speciale de plajă cu dotările necesare, realizarea unei grădini botanice cu zonă de sere pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, zonă situată după Băile Reci. În ceea ce privește Lacul Techirghiol, proiectul prevede refacerea debarcaderelor de pe ambele maluri, respectiv Techirghiol și Eforie Sud și punerea în funcțiune a unei ambarcațiuni de agrement, hidrobiciclete și bărci cu vâsle pe lac. Acest aspect ar conduce la crearea unei noi căi de acces către mare. În completare ar urma să se construiască, potrivit proiectului, o pasarelă pietonală peste drumul național. Așadar, proiectul este schițat pe hârtie și oferă o perspectivă modernă pentru actuala stațiune care, din motive mai mult sau mai puțin obiective, a fost condamnată în ultimii ani la izolare. Rămâne numai ca, potrivit reprezentanților administrației locale, să se identifice sursele de finanțare și în acest caz.