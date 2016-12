Administraţia locală din Murfatlar investeşte în tineri

Administrația locală din Murfatlar investește în tineri

Reprezentanții Primăriei Murfatlar au în lucru mai multe proiecte, unele dintre ele fiind dedicate tinerilor.Dacă luna trecută, întreaga atenție s-a îndreptat spre școlile din oraș pe care le-au pregătit să întâmpine așa cum se cuvine cadrele didactice și elevii la începutul noului an școlar, recent, atenția s-a îndreptate și spre cei pasi-onați de mișcare.Drept urmare, aleșii locali au înființat la ultima ședință ordinară Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar care are ca scop organizarea și desfășurarea activităților sportive din orașul Murfatlar și satul Siminoc.Clubul Sportiv are deja 160 de sportivi legitimați pe diferite ramuri sportive cum ar fi: fotbal - 22 de juniori și 24 de seniori, rugby - 13 copii U10 și 17 copii U17, iar la handbal - 36 de fete și 50 de băieți.Totodată, pentru a preveni migrarea tinerilor din oraș, administrația locală are în plan și construirea unor blocuri tip ANL, clădiri care se află în faza finisajelor interioare, întrucât cele exterioare sunt gata. În fiecare bloc nou vor exista câte 26 de locuințe, toate fiind dotate cu baie, bucătărie și dormitoare.Pe de altă parte, în atenția admi-nistrației publice locale se află și pro-iectul prin care se dorește înființarea unui cartier rezidențial.Astfel, la ultima ședință ordinară a Consiliului Local Murfatlar, aleșii locali au aprobat, în unanimitate, un proiect de hotărâre ce fusese inițiat de pri-marul Valentin Saghiu, privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului.Drept urmare, un teren cu destinația de „drum de acces colector”, cu o su-prafață de 2.528 mp, a cărui valoare de inventar a fost estimată la 69.466,40 de lei, urmează să intre în atenția in-vestitorilor imobiliari. Conform pro-iectului, prin intermediul unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), acesta este inventariat și introdus în intravilanul orașului Murfatlar și parcelare 12 hec-tare teren proprietate privată. Demer-sul are ca scop înființarea unui cartier rezidențial cu toate dotările aferente.De altfel, autoritățile locale au anunțat că intenționează să modi-fice Planul Urbanistic General (PUG), care ar trebui actualizat, deoarece ultimul a fost elaborat în anul 2004, astfel că este necesară o nouă viziune în conformitate cu legislația nou apărută în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.Printre prevederile programului de dezvoltare a localității inițiat și aprobat de Consiliul Local se află reabilitarea sau modernizarea infrastructurii stra-dale a orașului Murfatlar și a satului aparținător Siminoc. În ceea ce privește acest domeniu, consilierii locali au pus deja în practică proiectul ce vizează reabilitarea și modernizarea a 35 de străzi din orașul Murfatlar, a 13 străzi din satul Siminoc, precum și a drumului comunal DC27 cu realizarea podului peste Valea Siminocului și reabilitarea și modernizarea străzilor din noile lo-tizări ce au făcut obiectul intrării în intravilan.