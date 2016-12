Administraţia locală din Mangalia, discuţii cu agenţii economici din staţiuni

Administrația locală din Mangalia, discuții cu agenții economici din stațiuni

Reprezentanții administrației publice din Mangalia au avut, zilele trecute, o întâlnire cu agenții economici din stațiuni, organizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc.În cadrul reuniunii, s-a făcut bilanțul acestui sezon estival și s-a discutat despre problemele întâmpinate de hotelieri și alți operatori implicați în acest sector. În urma dezbaterilor, una dintre cele mai importante concluzii a fost că, în acest an, numărul turiștilor prezenți pe litoral a crescut cu peste 10% față de anul 2015. Un alt lucru important de menționat este faptul că și numărul turiștilor străini a crescut simțitor față de anul trecut. De asemenea, agenții din turism au semnalat o serie de probleme, printre care lipsa personalului calificat sau nivelul ridicat al taxelor și impozitelor către bugetul central.La rândul său, primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, și-a asumat unele carențe în gospodărirea stațiunilor și a subliniat eforturile pe care le va depune pentru modernizarea dome-niului public din stațiunile Mangaliei.„Totodată, am susținut ideea constituirii unui cluster, ca soluție optimă pentru colaborarea dintre administrația locală și patronate. Cu aceeași ocazie, am prezentat planurile municipalității cu privire la accesarea de fonduri europene pentru modernizarea tramei stradale și iluminatului public din stațiuni”, a spus edilul Cristian Radu.