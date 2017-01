Administraţia locală din Amzacea lucrează pentru finalizarea a trei grădiniţe

Administrația locală din Amzacea lucrează pentru finalizarea a trei grădinițe

Primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, și-a pregătit agenda proiectelor administrative pentru anul 2009 și, în ciuda crizei financiare, el se arată încrezător în șansa sa de a finaliza ceea ce și-a propus. Primarul a mărturisit că, în prezent, administrația locală are în derulare un proiect de construire a trei grădinițe în Amzacea, General Scărișoreanu și în Casicea, fiecare dintre ele ajungând la o valoare de 1.100.000 lei. Totodată, în Casicea urmează să se construiască o nouă școală cu clasele 1-4. Aceste investiții depind însă de fondurile guvernamentale, de banii pe care administrația îi așteaptă să vină de la Guvern. Constantin Radu nu și-a arătat îngrijorarea din acest punct de vedere, adăugând că, deja s-a realizat fundația lor, iar termenul de finalizare a fost fixat pentru mai-iunie. În plus, el are în plan și ridicarea unei noi școli cu clasele I-VIII, în Amzacea, întrucât actuala este foarte veche, „de peste 100 de ani”. Gospodarul-șef și-a propus să schimbe în acest an și conductele de apă potabilă din localitatea General Scărișoreanu, execuția proiectului ajungând la 1.700.000 lei, în timp ce înlocuirea conductelor din Casicea ar costa autoritățile locale 1.200.000 lei. Social-democratul a menționat, de asemenea, un proiect care se află în stadiul de evaluare, în această perioadă, și care vizează pietruirea și asfaltarea a opt kilometri de drumuri la nivelul întregii comune.