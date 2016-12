Adi Minune şi-a dat demisia din PSD

Adi Minune și-a dat demisia din PSD

Adrian Simionescu, cunoscut sub numele de Adrian Minune, membru al PSD, și-a depus, ieri, demisia din funcția de consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos și din cea de membru al PSD. „Mi-am dat demisia pentru că siguranța familiei mele este pusă în pericol, iar odată cu citațiile pentru a ne prezenta la Tribunal a venit și o scrisoare de amenințare. S-a semnat cu un nume fals și nu neapărat un nume din partid”, a afirmat Adrian Minune. Fostul consilier local a afirmat că nu este speriat de scrisoarea de amenințare pe care a primit-o, însă a considerat că pentru familia sa este mai bine să renunțe la politică. „Nu mă sperie această scrisoare. Eu sunt Adrian Minune, iar ce muncesc eu vreau să fie numai al nostru, al familiei, iar dacă primesc vreun cadou sau cânt și primesc niște bani, bineînțeles în limita legii și cu impozitele plătite la zi, vreau să fie numai ale noastre. Pentru că atunci când ești demnitar trebuie să apară de două ori pe an sau odată pe an cam ce avere ai. În orice caz nu mai vreau să am nicio legătură cu politica, pentru că am mulți prieteni care au fost victime colaterale”, a susținut Adrian Minune. Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unor diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate de către Adrian Simionescu, precum și tranzacții bancare suspecte de aproape 800.000 euro, motiv pentru care a fost sesizat Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția Națională de Administrare Fiscală Adi Minune a devenit consilier local din partea PSD în comuna Ilfoveană Ștefăneștii de Jos în 2008 și avea mandat până în 2012.