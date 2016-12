„Aderarea la Schengen nu a fost niciodată prima prioritate“

1

flatulatiile crinului mortuar

Dupa parerea lui Ponta , Antonescu si Corlateanu , Europa este o adunatura oarecare de state care nu are organe de informare , nu are ambasade , mass-media , si se ia dupa vorbele spuse prin piata de unii sau altii . USL , si Romania este victima paraciosilor care din pacate, inca mai locuiesc in Romania si care nu urmaresc decat compromiterea Romaniei si USL. UE a inceput sa ne enerveze cu pretentiile ei de aderare a Romaniei la Schengen . Afirmam sus si tare ca indeplinim conditiile tehnice si daca vom fi iar respinsi , renuntam la Schengen .Asa o fi , dar daca tehnica este data pe mana infractorilor,a penalilor a coruptilor, la ce foloseste? Ponta si Antonescu cred ca UE are doar obligatii in timp ce politicianistii roamani se tin de lovituri de stat si plasare in parlament si guvern a complicilor corupti si compromisi moral. Catavencu este nemuritor si liderii USL continuatorii acestuia . Sa-l citam pe catavencu : " Nu voi , stimabile ,sa stiu de Europa d-tale , eu voi sa stiu de Romania. . . . Progresul, stimabile , progresul ! In zadar veniti voi vu gogorite , cu inventiuni antipatriotice , cu Europa , ca sa amagiti opinia publica. . . .Sa-si vaza de trebile ei Europa. Noi ne amestecam in trebile ei ? Nu . . . .N-are prin urmare dreptul sa se amestece intr-ale noastre ". Da ! Europa este datoare sa ne primeasca la munca si sa permita intrarea tuturor delincventilor in UE. Avem toate sansele sa constatam ca romanii care lucreaza in strainatate sa fie trimisi acasa iar fondurile repartizate blocate pana cand vom face dovada ca meritam sa facem parte din UE.