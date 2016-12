"Actualele salarii din administraţia publică locală sunt batjocoritoare şi umilitoare"

3

O cruce in lanul de grau

La inceputul anilor '80,o jumatate din satul Straja era inca in picioare.Pentru ca tara avea nevoie de cat mai multe terenuri agricole,Ceausescu a dispus demolarea caselor ramase si stramutarea populatiei in comuna Cumpana,localitate vecina.Din vechiul sat Straja a ramas in picioare numai o biserica.Am vazut-o,o frumusete de biserica.Era cam de marimea bisericii Sf. Gheorhe din Constanta.Si pentru ca la cantar mai lipsea un sac de grau,Ceausescu a dat ordin sa se demoleze si biserica satului.Productia de grau la hectar nu era indeplinita din cauza bisericii.Muncitorii au refuzat sa dea cu tarnacopul in zidurile bisericii.Atunci a fost chemata armata.Mai tarziu,cineva a pus o cruce pe locul fostei biserici.Azi este o cruce in lanul de grau.Era crucea agricultorului roman.La inceputul anului 2000(cam prin 2004),Mariana ,membru Pesede,punea si ea o cruce la mormantul agriculturii romanesti.Zeci de hectare cu destinatie agricola erau trecute in intravilanul comunei Cumpana.Mariana construia cartiere rezidentiale in Cumpana.Mariana visa sa sa transforme localitatea Cumpana intr-un fel de Manhattan al Constantei.Un hectar cu destinatie agricola care nu valora mai mult de un milion lei,brusc avea sa valoreze zeci de mii de euro.O afacere pe cinste.Mariana era fericita,Mariana era un fel de vrajitoare.Bunastare prin vanzare de terenuri ! Din simpli agricultori,multi localnici au ajuns milionari in euro.Oraseanul se inghesuia sa imprumute bani din banci,sa cumpere terenuri construibile in Cumpana,apoi sa le vanda la suprapret la alti "dezvoltatori" .Vremea a trecut.Mariana Pauker a fost apreciata de conducerea de partid si de stat si a ajuns sefa peste agricultori.Am vazut-o la tribuna,asezata de-a dreapta tatalui Victor Ponta si pe la CJ Constanta,cand Nicusor se trata de toate bolile in US Best Hospitals.Priviti-o cat sufera ea de dragul agriculturii romanesti.Ascultati cum se intereseaza ea de soarta ovinelor si a caprinelor din statiunile de cercetari.Uitati-va ce revolta are in suflet.Ana Pauker si Mariana Gaju,coliva si crucea de la mormantul agricultorului roman.