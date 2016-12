"ACL va vota pentru ridicarea imunității în cazul foștilor miniștri din dosarul licențelor IT"

Președintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat luni că parlamentarii ACL vor vota pentru ridicarea imunității foștilor miniștri implicați în dosarul privind presupuse fapte de corupție în cazul mai multor contracte referitoare la licențe IT de sute de milioane de euro."Noi vom vota clar pentru încuviințarea începerii demersului de verificare din partea procurorilor. Am spus acest lucru încă de la început când am devenit președintele PNL și le-am spus colegilor noi — trebuie să avem această putere să spunem 'da, dacă este o bănuială vă rugăm să verificați'", a spus Iohannis, la Adevărul Live.