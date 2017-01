A vorbit un ministru! Cercetaţi!

A vorbit un ministru! Cercetați!

Domnilor, a vorbit un ministru și un deputat al României! A făcut acuzații grave care trebuie cercetate. Parchetul, DNA-ul ar trebui să se autosesizeze și să auzim, în zilele următoare, că Elena Udrea a fost chemată la audieri pentru ca informațiile de care dispune să fie puse în slujba unor anchete serioase. Oricum, e grav că aceste informații compromițătoare sunt păstrate pentru a fi folosite ca arme (Pac, la Răsboiu’!) și că Elena Udrea, în calitatea ei de om politic care luptă împotriva corupției și vrea binele României, nu a dezvăluit toate acestea înainte ca persoana domniei sale să fie amenințată. Citiți, în continuare, acuzațiile din discursul Elenei Udrea ținut de la tribuna Camerei Deputaților, la 27 iulie 2009: „Dacă vorbim despre modul în care am cheltuit, în acest an, aproximativ trei milioane de Euro pentru promovarea internă și externă a destinațiilor turistice românești, vă propun să înființați comisii care să cerceteze și cum au fost angajate următoarele cheltuieli: - La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, condus de un coleg de la PSD - aproximativ zece milioane de EURO pe servicii de publicitate constând în îmbunătățirea strategiei de comunicare și a identității vizuale sau publicitate într-un cotidian central național - La Ministerul Muncii, condus de un ministru PSD - peste zece milioane de EURO pentru o campanie de publicitate de suport pentru dezvoltarea resurselor umane în zonele rurale - La Ministerul Mediului, condus de alt coleg de la PSD - aproximativ trei milioane de EURO pentru campanii radio, TV și print naționale - La Ministerul Administrației și Internelor, condus și acesta de un ministru PSD - 600.000 de Euro pentru servicii de consultanță în publicitate Sper că, până la alegerile prezidențiale, vom avea rapoarte ale comisiilor parlamentare de la toate ministerele, inclusiv pe perioada gestionării ministerelor de către PNL. - Astfel, Parlamentul ar putea înființa o comisie de anchetă a lui Crin Antonescu pentru a elucida cum a fost posibil ca, în perioada în care era ministru al Tineretului și Sportului, să înstrăineze Ștrandul Tineretului din domeniul public al statului către firma Trigranit, firmă care are în spate un controversat om de afaceri - O altă comisie de anchetă parlamentară ar putea să lămurească ce a făcut fostul premier atunci când a aflat că Bogdana Balmuș, consilieră a sa și, în același timp, membră în Consiliul de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), vinde prin firma familiei sale, un imobil către ISC cu suma de 12 milioane Euro; imobilul fusese achiziționat cu cinci săptămâni în urmă la jumătate din prețul de vânzare - Tot o comisie parlamentară ar trebui să îl ancheteze pe Ludovic Orban care, în perioada în care era ministru al Transporturilor, a plătit firmei Romstrade suma de 64 milioane de Euro pentru reparația pistei Aeroportului Băneasa, chiar dacă firma se angajase, atunci când câștigase licitația, să facă respectivele lucrări pentru 17 milioane de Euro. Aceeași comisie ar trebui să lămurească de ce un avocat de casă al PNL a primit de la ministerul condus de Orban un onorariu de șase milioane de Euro pentru contractul Bechtel - Nu în ultimul rând, Parlamentul ar trebui să lămurească modul în care fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolăescu, a cheltuit 14 milioane de Euro pentru 39 de studii de fezabilitate identice pentru 39 de spitale regionale și județene, dar și modul în care acesta a cheltuit 240.000 de milioane de Euro pentru programul de evaluare a stării de sănătate a populației, din care 40 milioane de Euro au fost costuri operaționale, printre care se numără și cele de tipărire și difuzare a buletinelor de analize, în timp ce campania de informare a populației în cazul gripei porcine se desfășoară fără costuri pentru stat. (…) În ceea ce îi privește pe partenerii noștri de guvernare de la PSD, în final, remarc că întreg bugetul Ministerului Turismului, care reprezintă de altfel 0,06% din PIB, nu este decât a șasea parte din comisionul despre care presa vremii susține că ar fi fost încasat de Adrian Năstase pentru vânzarea Petrom.”