„A treia rectificare bugetară e pozitivă”

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, la începutul ședinței de Guvern, că cea de treia rectificare bugetară din acest an va fi una pozitivă, ca urmare a absorbției mai bune a fondurilor europene, dar și a unei colectări superioare la buget.„Avem o rectificare pozitivă în sensul în care, după 11 luni, deficitul bugetului este de 0,2% din PIB, nu de 2,2 cât aveam negociat prin Tratatul Fiscal și prin acordurile cu FMI și Comisia Europeană, pentru că avem fonduri europene în plus față de 2013 (în final vor fi 3,4 miliarde de euro), 12 miliarde de lei încasări suplimentare la buget față de anul 2013 și creșterea economică pe care o știți foarte bine, a fost confirmată și azi de INS", a afirmat prim-ministrul, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.Ponta a explicat că, prin rectificare, se vor plăti titlurile executorii obținute în instanță de bugetari, dar și arieratele la firmele private."Această rectificare ne ajută să plătim hotărârile judecătorești definitive și irevocabile câștigate de profesori, de funcționari publici, de magistrați. De asemenea, este pentru prima dată când nu vom mai avea arierate la firmele private din România. (..) Alocăm în continuare, așa cum am promis, bani suplimentari pentru apărare și pentru sănătate", a adăugat premierul.Ponta a mai spus că decizia Guvernului de a opera o a treia rectificare bugetară are acordul Comisiei Europene și al Fondului Monetar Internațional.