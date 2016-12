A început sterilizarea câinilor din Mangalia

Primăria Mangalia și Organizația Non-Guvernamentală „Save the Dogs and other Animals Onlus” au început un proiect de sterilizare a animalelor cu și fără stăpân. Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în perioada 12-13 iulie, în cartierul Coloniști, unde a fost instalată clinica mobilă a Organizației, la Sala de Sport de la Școala generală nr.1. Potrivit reprezentanților „Save the Dogs”, au fost sterilizate aproape 100 de animale, preponderent câini cu și fără stăpân. Următoarea etapă a proiectului va avea loc la începutul lunii august.