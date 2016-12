A început reabilitarea Pieţei Ovidiu

3

Avertizare de COD ROSU

Pentru proprietarii de case din Peninsula,va mai spun inca o data.Bagati-va cainele in curte.Va rog sa nu-l tineti la poarta.Astia cu reabilitarea strazilor toarna asfalt peste tot.Ei nu se uita unde toarna.Toarna asfalt peste capace de canalizare, peste furnici,gandaci,peste pisici sau caini fara adapost.O sa va gasiti cainele prins cu labutele in asfalt si pisica lipita de gard.Bineinteles ca nu conteaza.In Peninsula toate pisicile sunt negre.Trei zeci de ani nu am avut probleme cu apa pe strada mea.Dupa ce Mazare ne-a "reabilitat" strada,subsolul blocului nostru se umple cu apa la cea mai mica ploaie.Dar nu conteaza ca este un bloc comunist.Atentie ! Veti avea apa in curti,in beciuri sau in subsolul blocului dumneavoastra.Si sa va mai spun ceva.Numarati cate case vechi si degradate aveti in Peninsula ca sa va calculez cate gropi si cate santuri veti avea in asfaltul din fata casei dvs.Astia pun caruta inaintea cailor.Ei incep cu reabilitarea strazilor si termina cu reabilitarea cladirilor vechi.Dar asta nu conteaza ca suntem in campanie electorala.Mazare are bani la buget.