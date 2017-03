A început disputa pentru conducerea PNL Constanţa. George Muhscină, primul înscris

A început disputa pentru conducerea PNL Constanța. George Muhscină, primul înscris

În loc ca disputele să vină ca urmare a unor proiecte prin care să se recâștige încrederea constănțenilor care au crezut cândva în liberali, scandalul din interiorul filialei de la malul mării se dă pe data stabilită pentru alegeri.Miercuri seara, membrii Biroului Politic Județean al Filialei Constanța a PNL s-au reunit în ședință și au validat convocatoarele cu membrii activi cu drept de vot în conformitate cu prevederile statutului PNL pentru organizațiile programate a organiza alegeri interne în săptămânile 3-9 aprilie și 10-16 aprilie 2017.În acest context, s-a stabilit ca alegerile la Organizația Municipală a PNL Constanța să aibă loc la data de 31 martie, în sala Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski”. La scrutin, ar urma să participe 500 de liberali. Cu toate acestea, senatorul Vergil Chițac a spus că nu este de acord cu acest termen și a solicitat ca alegerile să aibă loc la data de 8 aprilie.El a explicat că această dată ar fi mult mai bună, deoarece dorește să organizeze dezbateri în cadrul organizației, pentru ca oamenii să voteze liderul Organizației Municipale Constanța în cunoștință de cauză. Supărat că nu reușește să-și impună punctul de vedere în fața celor de la județ, Chițac a părăsit sala de ședință, fiind însoțit de mai mulți liberali de la municipiu. „În ședința Biroului Politic Local PNL Constanța, s-a stabilit convocarea Comitetul de Coordonare Local al Organizației Municipale PNL Constanța, în data de 8 aprilie, ora 11.00, la sala de conferințe a Hotelului Ibis, Constanța, unde vor avea loc alegerile pentru conducerea Organizației Municipale a PNL Constanța. Țin să precizez că data de 31 martie a fost stabilită de CODA (Comisia de Organizare și Desfășurare a Alegerilor) fără consultarea prealabilă a Organizației Municipale și consider că termenul impus este insuficient pentru organizarea alegerilor de la municipiu. Conform normelor interne, această consultare este obligatorie”, subliniază Vergil Chițac, președintele Organizației Municipale PNL Constanța.Pe de altă parte, tot în ședința BPJ al PNL Constanța, consilierul județean George Muhscină, apropiat lui Gheorghe Dragomir, și-a anunțat oficial candidatura la funcția de președinte al Organizației Municipale Constanța a Partidului Național Liberal. „Mă angajez la reconstrucție și progres. În calitate de președinte al Organizației Municipale a PNL Constanța, voi avea o abordare constructivă. Voi fi deschis, așa cum am fost și până acum, față de toți membrii Partidului Național Liberal. Îmi doresc să formez la nivelul Organizației Municipale a PNL Constanța o echipă cu care să aduc Partidul Național Liberal în fruntea Constanței”, a afirmat George Muhscină.În altă ordine de idei, mai mulți liberali susțin că scandalul declanșat pe stabilirea datei alegerilor ar fi doar un pretext, lupta cea mare fiind pentru cel care va prelua Organizația Municipală Constanța, în contextul în care senatorul Vergil Chițac a anunțat că nu mai este interesat de funcția de președinte pe care o are în prezent.Mai mulți liberali de la organizația locală spun că Gheorghe Dragomir vrea să-și impună favoritul la conducerea organizației locale, preferat fiind George Muhscină, în timp ce Vergil Chițac ar dori la cârma organizației un liberal apropiat actualei structuri. Totodată, în timp ce actualii liberali de la municipiu susțin că la alegeri ar urma să voteze maxim 300 de persoane, cei de la județ ar fi înscris în ultimele zile, pe bandă rulantă, vreo 400 de constănțeni „vopsiți” în liberali cu drept de vot la alegerile din interiorul organizației locale.