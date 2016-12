A început curăţenia de sărbători în PSD. Gabi Stan şi Eduard Martin, daţi afară din partid

6

Jean boxează,nu loveste,dar primeste

Nu conteaza,pesede ramane favorit in sondaje si Decebal Fagadau conduce detasat in intentia de vot pentru 2016.Pe astia nu-i deranjeaza nimeni si nimic.Radu Mazare,Gabriel Stan,Nicusor Constantinescu si Eduard Martin, au furat din buzunarul nostru doar cateva milioane de euro.Nu conteaza/Fagadau se antreneaza/Nu loveste,nu primeste/Sa-l vedeti ce sobru este. Se spune ca pentru cei "disparuti",trebuie sa avem numai ganduri bune.Ma inclin in memoria pesedeilor cazuti la datorie:Radu Mazare,Nicusor Constantinescu, Gabi Stan si Eduard Martin ! Gardienii sa-i aiba in paza ! Au furat pentru partid. Sa-i pomenim si pe cei vii,pe cei ce i-au sprijinit in ultima campanie electorala:Victor Ponta,Liviu Dragnea,IPS Teodosie,Nicolae Moga,Crin Antonescu,Puiu Hasotti,Gheorghe Dragomir.......Pace voua !