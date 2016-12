"A fost un an cu multe provocări, dar am făcut primii paşi"

Iohannis, un an de la prezidențiale:

"A fost un an cu multe provocări, dar am făcut primii pași"

Președintele Klaus Iohannis afirmă, la un an de la alegerile prezidențiale, că acest an a fost unul cu multe provocări și încercări, dar și cu primii pași.„În urmă cu un an am pornit împreună pe drumul unui nou mod de a face politică în România - cu seriozitate și respect pentru principii și mai puțin scandal între politicieni. A fost un an cu multe provocări și încercări, dar am făcut primii pași. Vă mulțumesc că îmi sunteți parteneri pentru a construi România puternică pe care ne-o dorim cu toții!”, a transmis românilor, ieri, președintele Klaus Iohannis pe Facebook.Pe 16 noiembrie anul trecut a avut loc cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, câștigate de Klaus Iohannis.