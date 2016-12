Cristian Radu:

"A fost semnat contractul pentru Parcul Evergreen din Mangalia"

Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, a semnat, zilele trecute, contractul de lucrări pentru Parcul Evergreen, care urmează să fie amenajat pe locul fostei stații de betoane COMCM, de pe strada Portului. Proiectul este finanțat din bani europeni și are o valoare totală de aproximativ opt milioane de lei.„Procedurile au demarat încă de la începutul verii, odată cu lansarea proiectului, în data de 10 iulie. De atunci, am parcurs toate etapele legale de contractare a lucrărilor de execuție și am reușit să avem contractul semnat. Ca atare, zilele următoare vor intra pe teren utilajele, mai întâi pentru curățarea zonei de moloz și deșeuri, iar apoi pentru continuarea etapelor prevăzute în proiect. Cu această ocazie, aș vrea să îmi cer scuze față de locuitorii blocurilor din zonă pentru disconfortul creat până acum, de grămezile de moloz și gunoi, aruncate la întâmplare, pe terenul destinat parcului, de persoane necivilizate. De asemenea, îmi cer scuze anticipat pentru deranjul care va apărea pe durata lucrărilor, mai ales că este foarte probabil să se lucreze și noaptea”, a spus edilul Cristian Radu.El a mai adăugat că speră ca întregul proiect să fie finalizat până la 31 decembrie, conform documentației semnate și asumate de constructor. „Pentru cei care-și mai amintesc, încă din 2012 am spus că vom desființa stația de betoane de pe strada Portului, iar pe terenul acela vom face un parc cu bani europeni. Zilele acestea, suntem pe ultima sută de metri cu semnarea contractelor și demararea lucrărilor la alte trei proiecte cu finanțare europeană, respectiv modernizarea vechii faleze a orașului (Aleea Teilor), reabilitarea și modernizarea falezei Mangalia-Saturn, precum și valorificarea turistică a zidurilor Cetății Callatis (proiect întrerupt la începutului acestui an, din motive tehnice). Să nu uităm, totodată, că la Neptun se lucrează deja la modernizarea falezei, tot pe bani europeni. Așadar, în ultimii doi ani, Mangalia a reușit să atragă finanțări nerambursabile de peste 21 de milioane de euro, bani care se vor vedea în investiții atât de necesare orașului nostru”, a mai explicat edilul din Mangalia.