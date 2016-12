A fost promulgată noua lege de accelerare a restituirilor

Președintele Traian Băsescu a promulgat legea referitoare la restituirea proprietăților, punctând că aceasta are atât puncte tari, cât și vulnerabilități, dar că a preferat să o promulge decât să o întoarcă la Parlament.„Am promulgat și noua lege de accelerare a restituirilor. Ca și pentru procurori, și pentru această lege am primit foarte multe solicitări să o resping. Și această lege, în viziunea unora, este nenorocirea României și încălcarea statului de drept. Rezist și acestui tip de presiune pentru simplul motiv că am constatat că este nelegitimă, nerealistă și nu ar face decât să întârzie procesele și așa extrem de întârziate în ceea ce privește retrocedările. Legea are un set de puncte tari și are și câteva vulnerabilități. Prefer să o promulg decât să o trimit înapoi la Parlament de unde nu mai știm cum ar ieși”, a spus Băsescu.Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Traian Băsescu a semnat miercuri Decretul pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.