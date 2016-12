A fost inaugurată prima parcare supraetajată din Mamaia. Făgădău mai promite încă două în staţiune şi cinci în Constanţa

A fost inaugurată prima parcare supraetajată din Mamaia. Făgădău mai promite încă două în stațiune și cinci în Constanța

Dacă până acum parcarea unui autoturism în stațiunea Mamaia în timpul sezonului estival era o adevărată aventură, începând din această vară, autoritățile publice locale speră ca situația să fie mai relaxantă, după ce, vineri, a fost inaugurată cea mai mare parcare supraetajată din țară. Noua investiție se află în zona Cazino - Albatros și dispune de 394 de locuri.„Nu a fost un proiect ușor, însă mă bucur nespus că a fost dus la bun sfârșit, termenul final de execuție fiind luna iunie a acestui an. Fiind o investiție în centrul stațiunii Mamaia am avut de deviat multe rețele. Avem în plan încă două astfel de parcări în stațiunea Mamaia și alte cinci în Constanța. Radu Mazăre a avut o contribuție foarte mare la realizarea acestui proiect”, a declarat viceprimarul cu atribuții de primar Decebal Făgădău.Startul lucrărilor de construcție a parcării supraetajate din stațiunea Mamaia, obiectiv construit pe bani europeni în zona Cazino - Albatros a fost dat în luna aprilie 2014. Potrivit documentelor care au stau la baza derulării acestui proiect, obiectivul general îl reprezintă intenția administrației locale de modernizare a infrastructurii publice urbane, stațiunea Mamaia fiind într-o continuă dezvoltare, în vederea stimulării creșterii economice locale și regionale în contextul protejării mediului înconjurător și asigurării dezvoltării durabile.Așa cum menționam anterior, noua parcare are o capacitate de 394 de locuri și regim de înălțime de P+7E+T. Potrivit proiectului, în curând, noua investiție va fi prevăzută cu un sistem de monitorizare a locurilor libere de parcare prin senzori dispuși în dreptul intrării și ieșirii din clădire, cu afișaj pe o tabletă electronică poziționată deasupra intrării. Circulația autoturismelor pe verticală se va face prin intermediul unei rampe drepte cu sens dublu, iar sensurile de circulație și locurile de parcare vor fi marcate în pardoseală. Circulația se va face pe verticală prin intermediul a trei scări amplasate fiecare pe colțurile clădirii și a două lifturi de opt persoane, iar traseul pietonal va fi marcat în pardoseală prin culoare diferită de circulația mașinilor.Valoarea acestui proiect a fost de 14.290.094,79 lei, contribuția Uniunii Europene fiind de 11.475.221,24 lei, iar cea a beneficiarului - Primăria Constanța - de 294.180,90 lei.Parcarea din stațiunea Mamaia a fost gândită de același proiectant care a făcut schițele și pentru parcarea verde din zona Spitalului Județean Constanța, inaugurată în urmă cu patru ani.În altă ordine de idei, noua parcare su-praetajată din stațiunea Mamaia va fi închisă și conservată pe timpul iernii, iar în perioada sezonului estival va fi deschisă și gratuită.