A fost inaugurată prima farmacie pentru cetăţenii din satul Culmea

A fost inaugurată prima farmacie pentru cetățenii din satul Culmea

Primarul George Scupra a inaugurat, astăzi, prima farmacie din satul Culmea ce aparține administrativ de orașul Ovidiu. Edilul spune că, pe tot parcursul mandatului său, una din prioritațile sale pentru cele două sate, Poiana și Culmea, a fost sănătatea.„Este anormal ca, în satele noastre, să nu avem un medic de familie, un cabinet medical și o farmacie. Am făcut toate eforturile să asigurăm cetățenilor aceste lucruri. În 2015 am inaugurat în satul Culmea primul cabinet medical și astăzi inaugurăm și prima farmacie. Pentru satul Poiana am pregătit locația, în incinta Centrului Cultural și, în scurt timp, vom inaugura și acolo farmacia”, a declarat primarul George Scupra.