A fost inaugurată pasarela marină din Mamaia

Începând de ieri, turiștii, dar și constănțenii se vor putea plimba pe pasarela din stațiunea Mamaia. În plus, timp de două săptămâni, vor avea ocazia să meargă, gratuit, în croaziere pe mare, de la debarcaderul din capătul pasarelei. Obiectivul a fost realizat cu fonduri de la Ministerul Turismului și municipalitatea orașului Constanta. În total, s-au cheltuit aproape cinci milioane de lei pentru această pasarelă amplasată în dreptul hotelului Victoria.Construcția are o lungime de aproximativ 420 de metri și o lățime de patru metri. În capăt are debarcaderul ce permite acostarea navelor cu care vor fi organizate croaziere spre Bulgaria sau spre Delta Dunării.