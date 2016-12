A fost finalizat procesul de expediere a materialelor pentru secţiile de votare din străinătate

A fost finalizat procesul de expediere a materialelor pentru secțiile de votare din străinătate

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Afacerilor Externe informează că a finalizat expedierea către misiunile României din străinătate a materialelor necesare celor 306 de secții de votare din afara țării, printre acestea numărându-se și cele 600.000 de buletine de vot.Astfel, potrivit unui comunicat transmis joi MEDIAFAX de MAE, materialele care au fost repartizate constau în: 600.000 de buletine de vot; 400.000 de autocolante, prezentate sub formă de benzi conținând 15 autocolante pe bucată; 1.000 de ștampile cu inscripția VOTAT; 301 de ștampile cu inscripția ANULAT; 301 de ștampile cu numărul de control alocat secțiilor; 10 tușiere.MAE precizează că repartizarea materialelor s-a făcut în funcție de o serie de principii: pentru stabilirea numărului de buletine de vot alocate fiecărei secții s-a utilizat ca referință numărul de votanți prezenți la urne la alegerile prezidențiale din noiembrie 2009, dat fiind faptul că acesta a reprezentat cel mai mare număr de votanți la ultimele prezentări la urne. Astfel, numărul de buletine alocate a fost calculat după formula 1 X 4, formulă folosită și la precedentele prezentări la urne, fiind avute în vedere atât posibilitatea prezentării unui număr mai mare de electori, cât și posibilitatea anulării buletinelor, din diferite considerente.În capitalele statelor pe al căror teritoriu se află un număr mare de cetățeni români au fost repartizate mai multe buletine de vot, astfel încât să existe posibilitatea redistribuirii, pe bază de solicitări, la misiunile din teritoriu sau din vecinătate.Pentru stabilirea numărului de autocolante s-a făcut diferențierea între statele din spațiul UE și alte câteva state unde cetățenii români au dreptul de a circula și pe baza cărții de identitate (de ex. Albania, Croația, Muntenegru, Macedonia, Serbia) și restul statelor. În acest sens, în spațiile UE și apropiate, având în vedere preponderența votului cu cartea de identitate, distribuirea autocolantelor s-a realizat conform formulei consacrate la buletine, în procent de 80%. În afara UE, unde se votează preponderent cu pașaport, s-a luat în calcul dublul numărului de votanți din 2009, benzile fiind multiplu de 15 autocolante; (spre exemplificare, pentru un număr de 100 de votanți în 2009, a fost dublată cifra, respectiv 200, și s-a rotunjit - în plus sau în minus - astfel încât cifra finală să reprezinte multiplu de 15, rezultatul final fiind 210 sau 180).