A fost adoptat proiectul de lege privind reducerea pragului de prezenţă la referendum

de ce nu 5% ?

Parlamentul Romaniei demonstreaza ca este o simpla unealta a guvernului . Legile menite sa loveasca in adversarii politici incep sa semene cu ordonantele de urgenta si sunt votate pe banda rulanta . Legile privind economia , problemele sociale , asteapta ani de zile pana cand ajung sa fie trecute pe ordinea de zi . Toate actiunile care vizeaza Constitutia si functia de presedinte sunt destinate sa slabeasca institutiile statului .Visul liberalilor este statul ciomag , aparator al intereselor celor bogati , un stat care sa intervina doar atunci cand interesele financiar-bancare sunt in pericol . Incapabili sa facem ceva pentru progresul economic , incapabili sa folosim fondurile europene , credem ca salvarea va veni acuzand Curtea Constitutionala si U.E. " de prostie " . NU este rau sa poti demite pe cineva necorespunzator doar cu 25% , dar este cert ca se deschide calea abuzurilor . In actuala situatie , in interesul general al romanilor , este necesara instituirea votului obligatoriu , pentru a sili cetatenii la exercitiul functiei sociale cu care sunt investiti . Obligativitatea votului este si instrumentul cel mai puternic de educatie cetateneasca . Suntem obligati sa platim impozite , obligam statul sa ne acorde tot felul de drepturi , toate sunt obligatorii atunci cand nu sunt interzise . De ce n-ar fi obligatoriu sa votam ? Oricum, toate masurile luate de USL demonstreaza ca democratia este inca departe de a se instaura in Romania .