A DOUA DEZBATERE PONTA-IOHANNIS, la final. Vezi aici declaraţiile celor doi candidaţi la prezidenţiale

A DOUA DEZBATERE PONTA-IOHANNIS, la final. Vezi aici declarațiile celor doi candidați la prezidențiale

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Klaus Iohannis și Victor Ponta susțin, în aceste momente, la B1 TV, cea de-a doua dezbatere televizată.Iată declarațiile celor doi:UPDATE 20:00 Mădălina Pușcalău prezintă regulile dezbaterii: fiecare candidat are dreptul la un răspuns de 2 minute, la care se adaugă un drept la replică de un minut. Moderatoarea trage la sorți numele candidatului căruia îi adresează prima întrebare, iar acesta este Victor Ponta.VICTOR PONTA: În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Eu m-am pregătit și aseară și sunt pregătit și azi. Viziunea pe care am prezentat-o, sfârșitul regimului Traian Băsescu, Vasile Blaga, MRU, repararea celor făcute de aceștia, după doi ani și jumătate ca prim-ministru am constatat că avem nevoie de stabilitate și unitateKLAUS IOHANNIS: Sărut-mâna. Sunt Klaus Iohannis, candidatul ACL, sunt candidatul care crede că votul nu este o lozincă, ci un drept. Sunt candidatul care crede că avem nevoie de o schimbare profundă după 25 de ani, care consideră că trebuie să punem "STOP" și să începem un alt fel de politică. Am adus cu mine scrisori ale celor din diaspora. Domnule prim-ministru, vi le las, poate puneți pe cineva să le răspundă de ce au fost umiliți la vot.KLAUS IOHANNIS: Cred că nu este bine pentru România să dea puterea unui singur partid, un partid care are membri cu probleme grave cu justiția. Cred că nu este bine ca Victor Ponta să fie președintele României pentru că i-a mințit pe pensionari, pentru că a plagiat. Peste tot un om politic care este prins cu un plagiat este obligat să se retragă, la noi un om politic prins cu plagiat vrea să fie președintele României.VICTOR PONTA: Domnule Iohannis, eu am fost ieri la ICCJ și am o decizie definitivă, dumneavoastră v-ați ferit de Înalta Curte. Domnul Iohannis are aceeași echipă care a vrut să taie pensiile. Domnul Iohannis seamănă foarte mult cu Traian Băsescu dintr-un punct de vedere: se opune la orice. A existat un singur primar care a devenit președinte și unul care a devenit premier: este vorba de domnul Băsescu și domnul Boc, pe care eu îi consider un președinte și un premier foarte slabiREPLICI - IOHANNIS: Domnule Ponta, îl cunoașteți pe domnul Oprea? Domnul Oprea a votat acele reduceri.VICTOR PONTA: Este un politician abil, modul în care l-a dat jos pe domnul Antonescu. Este un primar bun. Întrebarea mea este: domnul Băsescu a fost un primar bun?KLAUS IOHANNIS: Contracandidatul meu are abilitatea de a vorbi orice, oricât, indiferent că nu știe despre ce e vorba. O altă calitate pe care am spus-o este că domnul Ponta este tânăr, a dezamăgit, este o persoană cu mentalități învechite, condus din umbră de baroni.KLAUS IOHANNIS: În România lucrului bine făcut lucrurile încep și se termină, în România lui Klaus Iohannis lucrurile se fac în așa fel încât fiecare să fie mulțumit. România lui Klaus Iohannis este o țară a prosperității, a locului de muncă, unde fiecare are un venit decent, nu este nimeni obligat să stea cu mâna întinsă la stat. România lui Klaus Iohannis seamănă cu Sibiul lui Klaus Iohannis. România lui Klaus Iohannis este o țară în care investitorii vin cu mare încredere.VICTOR PONTA: Eu vă dau cifre. Este vorba de o țară în reconstrucție după dezastrul lăsat de Anastase, Videanu, Blaga, Falcă. În 2009 deficitul bugetar era 8,6% din PIB. Acum România are excedent bugetar. Domnul Iohannis spunea că sunt un fraier care nu a cheltuit banii. Îl anunț că acum, în Europa, suntem 2 fraieri care nu au cheltuit banii: eu și doamna Merkel.REPLICI - IOHANNIS: Este foarte interesant că domnul Ponta știe să vorbească doar când citește de pe cifre. După ce terminăm cu cifrele, vreau să îi întrebăm pe români: Vă merge mai bine de când domnul Ponta este prim-ministru?PONTA: Cred că rezultatele din primul tur arată că românii sunt mulțumiți. Ce am văzut pe rețelele de socializare este că Iohannis e considerat un candidat foarte slab, dar pe care oamenii îl votează ca să nu iasă Ponta.PONTA: Va fi România domnului Băsescu: cu aceiași oameni nu se va schimba nimic. Este o nebunie să crezi că faci ceva diferit cu aceiași oameni.IOHANNIS: În cazul în care contracandidatul meu va câștiga, a doua zi vor fi votate în Parlament legea amnistiei și grațierii și toți parlamentarii corupți vor fi albițiCei doi adversari au o polemică legată de urmărirea penală și arestarea preventivă a parlamentarilor. Iohannis propune votarea în Parlament a încuviințării urmăririi penale și a arestării preventive.IOHANNIS: Sunt total împotriva acestei legi, PNL-ul a fost de când am venit eu împotriva acestui act de care România nu are nevoie, dar de care PSD are mare nevoie. Ponta a fost împins în față de PSD ca să fie votată această lege.PONTA: Răspunsurile sunt din ce în ce mai puțin serioase. Ați spus că nu ați votat, legea nu a fost încă votată. Ministrul Justiției, care este aici, cu mine, a dat aviz negativ și eu vă spun, fără lozinci, că această lege nu se va votaIOHANNIS: Reiau provocarea. Haideți să convocăm Parlamentul. Mâine se face convocarea și vineri picăm legea, ca să dovediți că sunteți de acord cu această legePONTA: La ultima moțiune a venit cineva și a spus același lucru. Știți cine era? Sorin Roșca Stănescu. Vă rog frumos, lăsați demagogia lui Traian BăsescuIOHANNIS: Vorbă lungă, convocăm sau nu Parlamentul?PONTA: Îi cereți lui Roșca Stănescu să fie liber să participe?PONTA: Ieri, domnul Iohannis făcea două confuzii care se fac și în presă. În primul rând, parlamentarii nu au imunitate. În al doilea rând, vorbea de imunitatea președintelui. Acesta nu poate renunța la ea decât dacă demisionează. Vă asigur că voi da avize pentru toți cei urmăriți penal.IOHANNIS: Consider că imunitatea trebuie să rămână doar atunci când este vorba de opinia politică. Trebuie modificată legislația, justiția trebuie să își urmeze cursul indiferent dacă o Cameră sau alta votează altceva. Dacă vorbim de miniștri, eu vorbesc cu domnul Roșca, vorbiți dvs. cu doamna Andronescu?PONTA: Sigur că da. O mică precizare. Am vorbit ieri de domnul Vosganian, pentru că vorbim de ipocrizie. Toți care greșesc trebuie să plătească. Îi fac domnului Iohannis o propunere: luăm săptămâna viitoare legislația din Germania privind imunitatea și o transpunem în RomâniaIOHANNIS: Eu sunt în favoarea oricărei propuneri, dar de ce să așteptăm până săptămâna viitoare? Haideți să votăm, se poate face, vineri se poate vota. Dacă nu vă este frică de baroniPONTA: Știți când vreau să convocăm Parlamentul? Marți, când mergeți dvs. la Înalta CurteIOHANNIS: Stați liniștit, că se va rezolva cum trebuie.IOHANNIS: Cred în independența justiției. În acest domeniu, cea mai bună soluție este ca noi, politicienii, să nu ne băgăm în justiție.PONTA: În primul rând, domnul Iohannis spunea într-un limbaj neaoș, care îmi place, că să nu ne mai băgăm nasul unde nu ne fierbe oala. O să mă comport ca președinte în privința justiției așa cum m-am comportat ca prim-ministru. Eu am propus-o pe doamna Kovesi.Minutul nefolosit: IOHANNIS: Domnule Ponta, recunoașteți o decizie a instanței? Există o decizie care spune că eu sunt președintele PNL, ați mințitPONTA: Dumneavoastră ați mințit de multe oriIOHANNIS: Cred că DNA-ul face o treabă excepțională. Eu sper ca, pornind de aici, să ajungem la o curățire a clasei politice. Eu voi merge pe linia actuală, ca președintele să lase DNA să își facă treaba. În ceea ce privește ANI, eu cred că este o instituție benefică, ce trebuie să fie întărită. Eu voi propune partidelor să se reglementeze o legislație unitară în privința incompatibilităților, iar atunci treaba ANI va fi foarte bună.PONTA: Pentru mine este mai ușoară întrebarea pentru că nu am avut probleme nici cu DNA-ul, nici cu ANI. Eu ca premier le-am asigurat toate condițiile. Singurul caz în care justiția este blocată este cazul senatorului Mora.REPLICI - IOHANNIS: Mi se pare interesantă abordarea domnului Ponta, însă mi se pare revoltător că avem un alt mare scandal în privința retrocedărilor. Domnii Hrebenciuc și Sârbu au pregătit retrocedarea a zeci de mii de hectare.PONTA: Mă așteptam să spuneți lucrul acesta. (Victor Ponta vorbește de retrocedări din Sibiu).IOHANNIS: Ați mințit grosolan!PONTA: Sunt date oficiale.IOHANNIS: Nu cunoașteți legea!PONTA: Nu este cazul să mă jigniți.PONTA: A fost o temă foarte discutată în campanie, să nu dăm puterea unui singur partid. Eu am propus USL. Duminică, românii vor vota ca președinte pe Victor Ponta, iar ca premier pe Tăriceanu.IOHANNIS: Nu cred că vom avea o relație între președintele Iohannis și premierul Victor Ponta pentru că eu cred că după 16 noiembrie partidul îl va trimite acasă pe Victor Ponta. Dacă totuși se va întâmpla, voi colabora cu domnul Ponta.IOHANNIS: Putem să constatăm că avem un Parlament prea mare. După părerea mea, România are nevoie de un Parlament mai mic, trebuie schimbată legislația privind accesul în Parlament. După părerea mea, Parlamentul trebuie să fie bicameral.PONTA: Eu, spre deosebire de lozinci, am făcut lucruri. Am depus, împreună cu Crin Antonescu, o inițiativă a unui Parlament cu 300 de parlamentari. Domnul Blaga, Ungureanu au intrat de pe locurile 2-3. Dacă le spuneți mâine că lucrul acesta nu este corect...IOHANNIS: Haideți să convocăm Parlamentul mâine și putem rezolva asta imediat ce picăm legea amnistiei și grațierii. Toți vrem un Parlament mai suplu, haideți să ne apucăm de treabă.PONTA: Să spuneți că mâine putem vota o lege privind structura Parlamentului este de neconceput. Sunteți total nepregătit.IOHANNIS: Văd că domnul Ponta este în mare formă, sucește diverse răspunsuri, nu doresc să vă întreb nimic, domnule Ponta.PONTA: Eu doresc. Vreau să vă întreb ceva foarte important: sunteți de acord că pentru ardeleni toate drumurile duc la București?IOHANNIS: Sunt de acord.PONTA: După zece ani de dezbinare, România are șansa să meargă în direcția bună, să reparăm nedreptățile, am dat înapoi salariile, pensiile, nu mai vreau să ne atacăm. Am mare încredere în România, putem să închidem rănile care au fost deschise în acești 10 ani. Voi fi un președinte bun și pentru domnul Iohannis și pentru cei care au votat un alt contracandidat.IOHANNIS: Apropo de pensii, este vorba că una vorbim și alta facem. Am aici o pensie de 4 lei.PONTA: Domnul Iohannis nu știe legea, habar nu are de legea pensiilorIOHANNIS: Din păcate, de data aceasta nu trebuie să alegem între două persoane, Klaus Iohannis și Victor Ponta. Eu vă propun o schimbare a modului în care se face politică, domnul Ponta vă propune o continuare a modului de a face politică. Domnul Ponta vă propune o creștere a taxelor. Voi avea respect față de lege, față de cetățeni, voi apăra dreptul românului la vot, indiferent dacă votează în București, în Dorohoi sau în Londra. Domnul Ponta nu a reușit să facă acest lucru. Dacă cineva nu și-a făcut bine treaba ca prim-ministru, cum putem să ne gândim că își va face treaba bine ca președinte? Judecați bine, pentru că Victor Ponta este exponentul baronilor, nu dați puterea unui partid de stânga nereformat.PONTA: Exact ca Traian Băsescu. L-ați studiat bine pe Traian Băsescu. Domnule Iohannis, l-am văzut pe Traian Băsescu, același fariseism, aceeași idee că îi prostiți pe români.IOHANNIS: I-a prostit domnul Băsescu pe români când v-a pus prim-ministru? Pe mine m-a refuzat.Sursa LiveText: Mediafax