6.000 de oameni, la mitingul de la Târgovişte

6.000 de oameni, la mitingul de la Târgoviște

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 6.000 de oameni au participat la mitingul de susținere a Guvernului, organizat de PSD la Târgoviște. Manifestanții au avut pancarte și steaguri tricolore și au intonat Imnul României.„Am venit astăzi să spunem tuturor românilor că și noi contăm. Am venit astăzi să spunem că democrația nu se negociază, am venit să spunem tuturor că dreptul nostru trebuie respectat”, a spus Adrian Țuțuianu, președintele comisiei parlamentare pentru controlul SRI.Toți reprezentanții de seamă ai PSD Dâmbovița au fost prezenți la miting. Printre ei, ministrul Fondurilor Euro-pene, Rovana Plumb, lideri locali și parlamentari.„Vrem să ne apărăm votul! Sunt unii care, iată, la aproape 3 decenii de la Revoluție, încă mai cred că România poate fi condusă prin manipulări, intimidări sau prin provocări de stradă”, a spus Cristian Stan, primarul din Târgoviște.„Ei au vrut să ne transforme în oportuniști, noi le transmitem că nu am fost lași”, a spus Oprea Alexandru, președintele CJ Dâmbovița.„Cei care susțin Guvernul României, cei care susțin PSD, sunt cei mai mulți, cei mai puternici, iar vocea lor trebuie auzită”, a spus Titus Corlățean, senator PSD.