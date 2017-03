400 de câini pe lună, norma hingherilor la Constanţa. Maidanezii vor avea site de promovare

Primăria Constanța caută serviciu de ecarisaj

400 de câini pe lună, norma hingherilor la Constanța. Maidanezii vor avea site de promovare

Numeroasele reclamații cu privire la apariția câinilor comunitari pe străzile din Constanța „a băgat în priză” administrația publică locală care, în ultima perioadă, a neglijat această problemă importantă.„Având în vedere numărul mare de solicitări venite de la cetățeni în legătură cu prezența câinilor agresivi pe străzile municipiului, mai ales cele care reprezintă urgențe, considerăm că la momentul actual ne confruntăm cu o gravă problemă funcțională pentru rezolvarea căreia trebuie identificate soluții rapide și eficiente. Prin urmare, soluția optimă aleasă constă în atribuirea, în urma unei proceduri de achiziție, a unui contract de prestări servicii, unui operator economic care are în obiectul de activitate servicii sanitar veterinare sau unei organizații neguverna-mentale din domeniul protecției animalelor. Acestea ar trebui să dețină adăpost autorizat, mijloace de transport înregistrate la DSV și personal angajat calificat pentru îndeplinirea activităților prevăzute de lege”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.Așadar, în acest moment, Primăria Constanța are în lucru achiziția serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar-veterinare pentru câinii fără stăpân de pe domeniul public din municipiul Constanța. În acest context, potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, s-a primit o singură ofertă care se află în analiză dacă întrunește condițiile impuse în caietul de sarcini.Interesant este că, printre alte obligații, cel care va semna contractul cu privire la serviciul de ecarisaj, va trebui să dețină un site de promovare al câinilor prinși de pe domeniul public. Acesta va trebui actualizat, zilnic, cu pozele tuturor câinilor prinși și va evidenția în dreptul fiecărei poze numărul microcipului, semnalmentele câinelui, data și adresa capturării. De asemenea, prestatorul va depune toate diligențele pentru promovarea adopțiilor, astfel încât numărul câinilor adoptați să fie net superior față de cel al câinilor eutanasiați.La începutul acestei luni, primarul Decebal Făgădău a dat asigurări că, începând cu luna mai, câinii vor fi duși într-un adăpost special. În plus, edilul a mai anunțat că, în viitor, se va construi un nou adăpost pentru câinii fără stăpân pe strada Caraiman și că nu se va miza pe eutanasierea lor decât în cazuri extreme, atunci când sunt grav bolnavi.Pe de altă parte, administrația locală vrea să meargă și pe o altă variantă și, în acest sens, consultă piața privind realizarea unui studiu comparativ pentru serviciul de prindere și transport câini fără stăpân în municipiul Constanța.„Primăria Constanța intenționează să realizeze un studiu comparativ pentru serviciul de prindere și transport câini fără stăpân în municipiul Constanța. În cadrul studiului se solicită tarife de prindere și transport câini pentru un număr lunar mediu de 400 câini fără stăpân prinși din municipiul Constanța și transportați la adăpostul situat pe strada Vârful cu Dor, nr. 5. În tarifele solicitate trebuie evidențiate toate cheltuielile cu personalul angajat, cu întreținerea și funcționarea optimă a autoutilitarei, cheltuieli reprezentând consumul de combustibili, cheltuieli materialele necesare pentru prinderea câinilor fără stăpân și pentru echiparea corespunzătoare a personalului”, se menționează în anunțul publicat de Primăria Constanța.