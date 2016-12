15.000 de constănţeni au semnat pentru demiterea primarului

10

o sa-l plangeti voi pe Mazare!

O sa-l plangeti pe Mazare cand n-o mai fi primar!! Pana la urma de unde atatia bani risipiti cand toate fodurile au fost blocate prin procese pe care le-a castigat pana la urma tot Mazare? NU au reusit sa-l dea jos pe asa-zisa "cale legala", adica inventand tot felul de acuzatii, si acum alta gaselnita: referendum!!! De la inceputul mandatului este o campanie impotriva lui...si daca va candida inca o data tot el va castiga. Adevarul este ca in ultimii 3-4 ani nu s-au facut prea multe in Constanta si asta din cauza ca nu a fost lasat in pace sa-si vada de treaba fiind hartuit cu tot felul de procese.