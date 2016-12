12 candidaţi speră să ajungă în fotoliul de primar al Constanţei

2

E nunta-n Primarie

Din patru in patru ani,la usa Primariei Constanta se aduna cete de nuntasi.Alaiul asta electoral seamana intr-un fel cu "nuntile" câinesti.Deosebirea este ca un alai câinesc tine cam 4 zile pe cand alaiul electoral tine o luna.Chipurile,democratia a invins la orase si la sate,in fabrici,uzine si pe ogoare .Chipurile,procesul electoral este democratic si constitutional.In realitate,legea electorala actuala este facuta in asa fel incat sa castige primarul care este in functie sau urmasul lui,in cazul nostru Fagadau.O spun asa ca sa nu ne creada prosti.In timp ce Fagadau este cunoscut,acorda "respecte" si ajutoare sociale din banii comunitatii,in timp ce se lauda cu maretele lui realizari,restul candidatilor sunt necunoscuti si raman necunoscuti pentru populatia care nu citeste ziarul nu deschide o pagina de internet(majoritari).Candidatii necunoscuti abia apuca sa-i ofere Giocondei doar 2-3 ghiocei,atunci cand o prinde pe strada.Probabil ca domnul Vergil Chitac asta face la ora asta.Se bucura ca doar a pupat-o pe Gioconda.Pentru un amarat de ghiocel Gioconda nici nu-i baga in seama.Incerc sa cred ca multimea asta de candidati este finantata de clica aflata la putere pentru a favoriza candidaul care se afla in functie.Asa cum este facuta legea electorala,intr-un singur tur de scrutin,restul candidatilor nu au nicio sansa.Niciun DNA,nicio puscarie,duca-se pe pustii.Legea electorala vine in sprijinul baronilor locali,consolideaza voievodatele si cnezatele locale.Te apuca greata.