Zoia Alecu, la un pas de comă alcoolică

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața de muzică folk Zoia Alecu a fost la un pas să intre în comă alcoolică în adolescență. Invitată în emisiunea „Distracția pe vremea mea”, artista a vorbit despre prima beție din viața sa. „Aveam 16 ani și m-am întâlnit cu colegii și prietenii de liceu. Am pus mână de la mână și am cumpărat o țuică foarte tare. Eu am zis că sunt șefa de trib, așa că am dat tonul. Am dat sticla pe gât și am fost la un pas să intru în comă alcoolică”, și-a amintit Zoia Alecu.