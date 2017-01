Ziua îndrăgostiţilor în cluburi

Ziua îndrăgostiților în cluburi

Sâmbătă, 13 Februarie 2010

Ziua Îndrăgostiților este celebrată și de cluburile constănțene, unde cuplurile, dar și cei în căutare de o pereche, se vor distra în numele iubirii. r Sâmbătă, 13 februarie, e Valentine’s Day Party în barul La Bebe din Satul de Vacanță. Acolo unde toți Valentinii și Valentinele vor primi un shot gratis. r Sâmbătă, Club Crush îl are ca invitat de onoare pe Brad Vee, solistul trupei Boney M. Tot atunci se împlinesc patru ani de super petreceri la Crush, ocazie cu care va avea loc o prezentare de lenjerie, protagoniste fiind modelele Daniela Crudu, Rose Marie, Nicoleta Macarencu, Roxana D. și Natalia Mateuț. Rezervările se fac la 0724918263. r La Wish, o petrecere specială va avea loc tot sâmbătă, când clubber-ii vor putea asista la un show live, cu saxofon, vioară, DJ și voce, susținut de SunStroke Project și Olia Tira. r La Club Two, sâmbătă, 13 februarie, invitați ai petrecerii de Valentine’s Day sunt campionii europeni la samba, rumba și cha cha cha. Va fi organizată și o tombolă cu premii atractive: un week-end la munte, două inele din aur alb, masaje erotice, abonamente la fitness, unghii tehnice și multe altele. Informații suplimentare și rezervări la 0733/723.177. r Și Club One va sărbători sâmbătă Ziua Îndrăgostiților, toți cei prezenți putând participa la concursuri speciale cu premii surpriză. Intrarea este liberă până la ora 03.00. Rezervările se fac la 0769/146.673. r Duminică, 14 februarie, în Club Doors va avea loc un anti-eveniment Valentine’s Day Party, susținut de trupa Țapinarii, care va concerta în cadrul turneului Anti Valentine’s Day. Cu această ocazie, cei de la Țapinarii vor lansa albumul „2010 ani de folk alternativ”. Rezervările se fac la 0241/559.966. r Și în Club Next se respectă tradiția americană, astfel că duminică vom avea parte de un Valentine’s Day Party. Rezervările se fac la 0724/132.053. r Duminică, la Megalos, sărbătoarea dragostei va fi marcată printr-o promoție: o sticlă de șampanie din partea clubului pentru fiecare ofertă de whisky sau vodka cumpărată.