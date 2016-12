Zece lucruri care-i trec prin cap când eşti dezbrăcată

Zece lucruri care-i trec prin cap când ești dezbrăcată

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai intrebat vreodata la ce se gandeste partenerul tau atunci cand esti dezbracata? Ai putea fi surprinsa sa stii ce se ascunde in mintea lui. Feminis.ro a realizat un top.1. "Ce piele moale are" A devenit deja un cliseu comun, pielea ta este intr-adevar ca matasea pentru el. Tesuturile cutanate ale unui barbat sunt cu 20% mai dense si groase ca al unei femei, asa ca, chiar daca tie ti se pare ca ai pielea aspra, pentru el va fi moale si cremoasa. 2. "Ador mirosul ei"... mireasma fina a pielii tale il va incita si il va face sa se gandeasca la aceasta pentru a o memora. Feromonii tai sunt cel mai bun afrodisiac pentru simtul masculin. 3. "De ce se ascunde?"Fie te ascunzi pentru ca esti timida, fie pentru ca nu esti multmita de corpul tau, el isi va dori sa te exploreze in totalitate cu privirea. Ochiul unei femei tinde sa regaseasca toate defectele, pe cand cel masculin va fi "starnit" de privelistea corpului dezgolit.4. "Sper sa-mi spuna ce-i place". Oricat de experimentat si initiat este in arta sexuala, in fata unei noi partenere va fii ca in fata unei noi lumi de cucerit. "Barbatilor le place sa fie ghidati, le este mult mai usor cand au la dispozitie instructiuni de urmat".5. "Cat de bine arata...mmmm" Desi consideri ca trebuie sa mai slabesti putin pentru ca "fundul tau este un pic cam mare", el nu va observa aceasta pseudo-problema, dimpotriva, va crede ca arati incredibil de bine. Se stie ca femeile pun foarte mare accent pe greutate, atractivitatea pentru ele fiind proportionala cu kilogramele; insa pentru barbati nu se aplica aceasi regula, iubitul tau te va vedea sexy si irezistibila in orice situatie.6. "Nu o sa uite seara asta niciodata". Multi barbati isi doresc satisfacerea partenerelor lor, iar momentul in care tu esti in costumul Evei in fata lui, nu vrea decat sa iti ofere o noapte de neuitat. Plus ca astfel are sansa sa te vada goala din nou si... din nou si... din nou.7. "Daca ea nu pomeneste de prezervativ, eu nu am de gand sa spun nimic".De multe ori femeile nu cumpara prezervative, iar barbatilor le este rusine de a le procura, mai ales din simplul motiv ca nu stiu ce marime sa isi aleaga. Daca pana acum prezervatiul era un inconvenient in atingerea placerii, tehnica moderna a tinut cont de nevoile atat ale barbatilor cat si ale tale.8. "Mama ce sani are" Sanii sunt un centru de mare interes pentru ei, li se par facuti pentru a fi atinsi. De cum incepi sa te dezbraci va fi captat de bustul tau, asa ca, mareste suspansul.9. "Pisici moarte, sconx, Stefan Nikolici, Cernea"... sau cine stie, o formula chimica. Poate pentru tine nu reprezinta nimic aceste cuvinte, ce legatura ar putea sa aiba pisicile moarte, sconxul cu jucatorii de la Steaua? Aparent nici una, insa pentru el este un mod de a nu ajunge la punctul maxim de excitare. "Barbatii au metode ciudate de a se controla", spun sexologi, "mai ales cand incearca sa se distraga de la actiune".10. "Sper sa nu observe ca nu am fost la sala" Toata lumea stie ca diavolul se regaseste in detalii. Si barbatii cand te vad goala, pot deveni nesiguri pe corpul lor.