Zăvoranca o provoacă la dans pe Oana Roman

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zavoranu a fost miercuri seara in emisiunea lui Capatos sa dea explicatii despre filmuletele pe care le tot posteaza pe Facebook si nu a ratat nici ocazia sa se ia de rivala ei, Oana Roman, pe care a provocat-o la dans.Suparata ca cei de la Facebook i-au sters un filmulet in care danseaza, Oana a explicat de ce tot posteaza astfel de materiale pe site. Ea a spus ca nu a vrut ca fanii ei sa faca vreo confuzie intre contul ei real si cele 80 de conturi false existente. Apoi, Zavoranca a trecut la comentarii la adresa Oanei Roman, despre care a zis ca ar vrea s-o vada dansand."Eu chiar vreau s-o vad pe Onuca dansand. Sunt convinsa ca s-ar descurca de minune, doar daca inainte ar manca niste pateut, niste platouase, cum ii place ei. Dar ce facem cu greierasul din calcaiele? Asa ca ii dau un sfat. Pentru un dans mai flexibil nu trebuie sa aiba cascavalul ala intre calcaie, gogosica infuriata!".