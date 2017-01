Zăvo le-a scris prietenilor, pe Facebook, din spital

Luni, 17 Decembrie 2012

Oana Zăvoranu a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce a încercat să se sinucidă. Controversata vedeta TV a fost internată la Terapie Intensivă în stare critică până când a decis singură să părăsească spitalul, deși starea de sănătate nu i se îmbunătățise. După câteva zile, s-a simțit din nou rău și a ajuns iar la Urgențe, dar a ales un spital privat, la care este încă internată.Mesajul Oanei Zăvoranu se adresează tuturor celor care îi sunt alături în momentele dificile pe care le trăiește.„Am trecut pe lângă moarte, la cinci minute de ea. Așa mi-au spus medicii și mi-au mai spus că acolo, sus, cineva pe care eu îl ador mă iubește mult! Prețuiți fiecare moment al vieții, pentru că firul între moarte și viață e aproape invizibil. Eu nu am știut că am fost intubată, că au fost două salvări acasă și mai ales că am fost patru ore în comă, menținută doar de aparate în viață. Off, câte aș avea să vă spun. Deocamdată vă spun doar să aveți mare grijă de voi, vă spun că vă iubesc rău și că am mare nevoie de dragostea voastră”, a scris Oana Zăvoranu, pe Facebook.