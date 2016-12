Yann Tiersen va concerta din nou în România

Ştire online publicată Joi, 22 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Artistul francez Yann Tiersen, cunoscut publicului pentru compozițiile sale din filmele „Amelie/ Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain” și „Good Bye, Lenin”, revine în România pentru a susține un concert în București, pe 9 decembrie, informează organizatorii eveni-mentului, Artmania. Concertul face parte din turneul european de promovare a celui mai recent album, intitulat „Dust Lane”. Tiersen prezintă noul său album împreună cu o nouă trupă franco-engleză: Stephane Bouvier (bas), Christine Ott (unde Martenot), Matt Elliott (chitară) - Third Eye Fondation, Dave Collingwood (tobe) & Robin Allender (chitară) - Gravenhurst. Yann Tiersen va concerta pe 9 decembrie, de la ora 21.00, în The Silver Church Club din București. Accesul este permis începând cu ora 19.00. Biletele sunt disponibile în rețeaua magazinelor Germanos, Cărturești, Humanitas, Domo și online, pe eventim.ro. Primele 300 de bilete pot fi achiziționate la prețul de 50 de lei, valabil până pe 15 august. În perioada 16 august - 8 decembrie, prețul unui bilet este de 85 lei, iar în ziua evenimentului, biletul va costa 110 lei. În plus, au fost emise 50 de bilete VIP la prețul de 150 lei. Conform legislației în vigoare, prețurile vor fi majorate cu 6%, suma reprezentând comisionul de ticketing.