Woody Allen o vrea pe Carla Sarkozy într-un film

Ştire online publicată Vineri, 19 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cineastul american speră să o convingă pe soția președintelui francez, Carla Bruni-Sarkozy, să joace într-un film de-al său, relatează AFP, consultat de Agerpres. Cineastul se află la Paris pentru a promova ultimul său film, „Whatever Works”. „Dacă ați putea să aduceți într-unul dintre filmele dvs. o personalitate precum Regina Angliei sau Dalai Lama, pe cine ați alege?”, a fost el întrebat. „Fără dubii, pe Carla Bruni!”, a răspuns Woody Allen, în vârstă de 73 de ani. „Sunt sigur că ar fi minunată. Are carismă și este obișnuită să se producă în public, așa că aș putea să-i dau orice rol”, a adăugat el. „Nu am o poveste pentru moment, însă, știți, poate că o s-o întreb, dacă o interesează”, a mai spus cineastul, care a indicat că are „mari speranțe” că va fi primit în privat la palatul Elysée de cuplul prezidențial în cursul week-end-ului.