Will Smith, mina de aur a cinematografelor

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Will Smith, starul filmelor „Hancock” și „Seven Pounds”, a fost desemnat cel mai profitabil actor pentru proprietarii de săli de cinema în 2008, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat printre reprezentanții industriei. Will Smith l-a detronat pe Johnny Depp, care a deținut titlul de cel mai profitabil actor pentru sălile de cinema în 2007 și 2006, datorită seriei „Pirații din Caraibe”. Smith, în vârstă de 40 de ani, este al doilea actor afro-american care devine lider în topul Quigley, în cei 76 de ani de când există acest clasament. Sidney Poitier a deținut acest titlu în 1968, după ce jucase în filmele „Ghici cine vine la cină” și „În arșița nopții”. Smith este urmat în top, în ordine, de Robert Downey Jr, starul filmului „Iron Man - Omul de oțel”, Christian Bale, datorită rolului din seria „Batman”, și Shia LaBeouf, în vârstă de 22 de ani, care a jucat în „Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal”. Anne Hathaway, care a devenit cunoscută datorită rolului din „Prințesa îndărătnică” și în prezent este nominalizată la premiile Screen Actors Guild și la Globurile de Aur pentru rolul din „Rachel Getting Married”, a primit titlul de „starul de mâine”, alături de Chris Pine, ce a apărut în „Bottle Shock” și îl va interpreta pe căpitanul Kirk în noul lungmetraj al seriei „Star Trek”, programat pentru lansare anul acesta. Tom Cruise nu a mai fost inclus în topul 10 al celor mai profitabili actori pentru sălile de cinema în 2008, deși a deținut poziția de lider de șapte ori din 1983. Nici Johnny Depp nu a mai fost inclus în celebrul clasament. Sondajul, realizat anual, din 1932, de editorii de la International Motion Picture Almanac, cere proprietarilor de săli de cinema să reali-zeze un top 10 al starurilor care le-au adus cele mai multe încasări, dar și un clasament al actorilor despre care cred că vor vinde cele mai multe bilete în anul în curs.