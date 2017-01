will.i.am de la Black Eyed Peas: „Aş vrea să mă mut în România“

will.i.am de la Black Eyed Peas: „Aș vrea să mă mut în România“

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul trupei The Black Eyed Peas a repetat că ar vrea să se mute în România pe întreg parcursul show-ului pe care formația l-a susținut sâmbătă seara la Arenele Romane, în fața a aproximativ 7.000 de persoane. Show-ul The Black Eyed Peas a fost unul foarte dinamic, scena a fost tot timpul plină, iar will.i.am, apl.de.ap, Fergie și Taboo au dat dovadă de talent muzical, dar și de rezistență fizică foarte mare. Concertul a durat două ore, timp în care trupa a cântat toate hiturile cunoscute, precum „My Humps”, „Don’t Lie”, „Shut Up”, „Let’s Get It Started” (cu varianta de concert „Let’s Get Retarded”) sau „Where Is The Love”. Pe parcursul show-ului, will.i.am a repetat că ar vrea să trăiască în România. „Parcă suntem în Rai“, a spus liderul trupei, care a povestit că s-au distrat foarte bine vineri în clubul Bamboo. „Aveți cele mai frumoase femei din lume. Felicitări“, a spus artistul înainte de a dedica piesa „My Humps” tuturor fetelor. De altfel, nu a fost singura laudă adusă fetelor din România. El a spus că în California sunt fete frumoase, dar „îmbunătățite artificial“, în timp ce în România sunt „adevărate”. Muzicianul a adaptat versurile piesei „Hotel California” și a cântat că ar vrea să rămână în România și să se însoare. Multe dintre piesele cântate de The Black Eyed Peas au fost mixate cu acorduri din alte piese celebre, ale altor artiști. Fergie a avut un solo în care a mixat melodia „Don’t Lie” cu „Sweet Chid Of Mine” a celor de la Guns’ Roses, ba chiar a imitat mișcările solistului rock Axl Rose. Fergie a cântat majoritatea melodiilor devenite hituri de pe albumul ei solo, „The Duchess”, printre care „London Bridge”, „Fergalicious” (înainte de care a spus că îi e cam foame și, după ce a întrebat publicul care este felul de mâncare tradițional românesc, a spus că ar mânca sarmale), „Glamorous“, dar și „Big Girls Don’t Cry“. will.i.am. a interpretat și el o piesă solo, de pe viitorul său album, ca și apl.de.ap., filipinez de origine, care a cântat o piesă în limba sa natală. Trupa a fost însoțită pe scenă de mai mulți dansatori și instrumentiști, iar spre final, pe scenă au urcat cei cinci finaliști ai unei promoții organizate de Pepsi, care au cântat și dansat alături de formație melodia „More“. La final, membrii trupei au promis că vor reveni în România. Concertul The Black Eyed Peas a avut în deschidere show-ul susținut de trupa Simplu împreună cu Smiley, imaginea Pepsi în România. Printre spectatori s-au aflat liderul PSD Mircea Geoană, împreună cu soția Mihaela, Gabriel Cotabiță, moderatorul TV Cătălin Măruță, dar și Marius Moga și prietena sa, Iulia Vântur, care au stat alături de trupa Simplu, venită în public după propria reprezentație. The Black Eyed Peas au susținut sâmbătă primul lor concert din România. Show-ul face parte din turneul „Pepsi Black Blue and You”, în care formația concertează în 13 țări. Bucureștiul a fost a doua oprire, după Stockholm, iar apoi trupa va cânta la Budapesta. Trupa Black Eyed Peas a debutat pe piața muzicală în anul 1998 cu discul „Behind the Front“, iar până acum a vândut peste 20 de milioane de albume în toată lumea și a câștigat trei premii Grammy.Liderul trupei The Black Eyed Peas a repetat că ar vrea să se mute în România pe întreg parcursul show-ului pe care formația l-a susținut sâmbătă seara la Arenele Romane, în fața a aproximativ 7.000 de persoane. Show-ul The Black Eyed Peas a fost unul foarte dinamic, scena a fost tot timpul plină, iar will.i.am, apl.de.ap, Fergie și Taboo au dat dovadă de talent muzical, dar și de rezistență fizică foarte mare. Concertul a durat două ore, timp în care trupa a cântat toate hiturile cunoscute, precum „My Humps”, „Don’t Lie”, „Shut Up”, „Let’s Get It Started” (cu varianta de concert „Let’s Get Retarded”) sau „Where Is The Love”. Pe parcursul show-ului, will.i.am a repetat că ar vrea să trăiască în România. „Parcă suntem în Rai“, a spus liderul trupei, care a povestit că s-au distrat foarte bine vineri în clubul Bamboo. „Aveți cele mai frumoase femei din lume. Felicitări“, a spus artistul înainte de a dedica piesa „My Humps” tuturor fetelor. De altfel, nu a fost singura laudă adusă fetelor din România. El a spus că în California sunt fete frumoase, dar „îmbunătățite artificial“, în timp ce în România sunt „adevărate”. Muzicianul a adaptat versurile piesei „Hotel California” și a cântat că ar vrea să rămână în România și să se însoare. Multe dintre piesele cântate de The Black Eyed Peas au fost mixate cu acorduri din alte piese celebre, ale altor artiști. Fergie a avut un solo în care a mixat melodia „Don’t Lie” cu „Sweet Chid Of Mine” a celor de la Guns’ Roses, ba chiar a imitat mișcările solistului rock Axl Rose. Fergie a cântat majoritatea melodiilor devenite hituri de pe albumul ei solo, „The Duchess”, printre care „London Bridge”, „Fergalicious” (înainte de care a spus că îi e cam foame și, după ce a întrebat publicul care este felul de mâncare tradițional românesc, a spus că ar mânca sarmale), „Glamorous“, dar și „Big Girls Don’t Cry“. will.i.am. a interpretat și el o piesă solo, de pe viitorul său album, ca și apl.de.ap., filipinez de origine, care a cântat o piesă în limba sa natală. Trupa a fost însoțită pe scenă de mai mulți dansatori și instrumentiști, iar spre final, pe scenă au urcat cei cinci finaliști ai unei promoții organizate de Pepsi, care au cântat și dansat alături de formație melodia „More“. La final, membrii trupei au promis că vor reveni în România. Concertul The Black Eyed Peas a avut în deschidere show-ul susținut de trupa Simplu împreună cu Smiley, imaginea Pepsi în România. Printre spectatori s-au aflat liderul PSD Mircea Geoană, împreună cu soția Mihaela, Gabriel Cotabiță, moderatorul TV Cătălin Măruță, dar și Marius Moga și prietena sa, Iulia Vântur, care au stat alături de trupa Simplu, venită în public după propria reprezentație. The Black Eyed Peas au susținut sâmbătă primul lor concert din România. Show-ul face parte din turneul „Pepsi Black Blue and You”, în care formația concertează în 13 țări. Bucureștiul a fost a doua oprire, după Stockholm, iar apoi trupa va cânta la Budapesta. Trupa Black Eyed Peas a debutat pe piața muzicală în anul 1998 cu discul „Behind the Front“, iar până acum a vândut peste 20 de milioane de albume în toată lumea și a câștigat trei premii Grammy.