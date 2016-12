Whitney Houston va lansa un nou album în septembrie

Sâmbătă, 06 Iunie 2009

Cântăreața Whitney Houston va lansa un nou album în luna septembrie, primul din ultimii șapte ani, potrivit reprezentanților Arista Records, casa sa de discuri, informează Reuters. De la debutul carierei sale în 1985, Whitney Houston a vândut mai mult de 170 de milioane de albume, melodii și videoclipuri în lumea întreagă. Cântăreața, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai premiate artiste, cu peste 400 de premii. Printre cele mai cunos-cute melodii ale cântăreței se numără „How Will I Know”, „Greatest Love of All” și „I Will Always Love You”, din filmul „The Bodyguard”, lansat în 1992, în care Whitney a deținut rolul principal. În ultimii ani, Whitney Houston a apărut pe prima pagină a ziarelor din cauza vieții sale personale, inter-nărilor la reabilitare și a divorțului de soțul său, Bobby Brown, în 2007. Cea mai recentă apariție publică a cântăreței a fost în luna februarie, la petrecerea pre-Grammy găzduită de producătorul Clive Davis, unde acesta a spus că Whitney este gata pentru a reveni pe scenă.