Vrei să ai tenul ca al Laurei Cosoi?

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi a fost admirată de multe ori pentru frumusețea ei și pentru faptul că arată foarte bine nemachiată.Blonda a acceptat să dezvăluie care sunt măștile pe care le folosește pentru a arăta mereu bine. Fosta iubită a lui Smiley este adepta produselor naturale și nu se culcă niciodată machiată.„Pentru ten, aplic mereu măști naturale și îmi fac din când în când o exfoliere. Merg pe ideea de zahăr și pe mălai. Zațul de cafea este o idee foarte bună, de asemenea. Folosesc noaptea un ulei de argan pentru față. Îmi place arganul foarte mult, dar și uleiul de macadamia sau uleiul de măsline. Atunci când nu am demachiant acasă, când uit să-mi cumpăr, aplic pe față ulei de măsline. E o variantă extraordinar de bună, foarte eficientă. Important este să nu te culci niciodată machiată”, a dezvăluit Laura, pentru perfecte.ro. Laura a vrut să ducă un stil de viață sănătos și să renunțe de tot la carne, însă nu a putut decât patru ani. Ea s-a reapucat să consume carne întrucât avea lipsă de fier și a fost nevoită să se pună pe picioare prin alimentație bogată în proteine.„Am fost patru ani vegetariană. Înainte să mă las de carne, mi-am făcut analizele și mi-au ieșit foarte bine, dar în momentul în care am început să fac foarte mult efort, stăteam foarte rău la fier. Bineînțeles că fierul îl poți lua din alte surse, cum ar fi spanacul, dar nu era o opțiune la îndemână, așa că am început iar să mănânc carne, să mă pun pe picioare”, a mai povestit vedeta.