Vrei să ai parte de mai multă acţiune în pat?

Vrei să ai parte de mai multă acțiune în pat?

Ştire online publicată Joi, 07 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Partenera/ul ta/tau nu vrea sa o faceti la fel de des? Am adunat cateva motive posibile si sugestii despre ceea ce ai putea sa faci... Sunt asteptarile tale realiste? Daca abia ai inceput o noua relatie si senzatiile si explorarea placerilor tale sexuale sunt total proaspete, nu este neobisnuit sa iti dai seama ca ai relatii sexuale mai putin frecvent decat erai obsnuit/a. Unii oameni au nevoie de ceva mai mult timp sa se adapteze la un nou partener, ceea ce nu este, de fapt, un lucru rau. Pe masura ce incepi usor-usor sa cunosti trupul altei persoane devii, de asemenea, mai relaxat/a. In plus, viata sexuala "ideala" nu este masurata prin frecventa actului sexual, ci prin calitatea acesteia. Ai o atitudine negativa Nu incepe sa te gandesti ca motivul pentru lipsa apetitului sexual al partenerului este dorinta acestuia de a te parasi sau ca nu mai esti suficient de atragatoare pentru el. Daca atitudinea lui fata de tine nu s-a schimbat in orice alt mod, motivul pentru lipsa dorintei lui sexuale poate fi altul. In plus, cine spune ca trebuie sa indeplinim o anumita norma sexuala in fiecare saptamana, altfel este ceva in neregula cu relatia noastra? Suntem diferiti, asa ca nu este nimic gresit daca esti extrem de excitat intr-o anumita luna si mai putin excitat alta data. Uneori, problema se afla la persoana care este prea excitata. Partenerul tau se simte bine? In loc sa te superi ca nu primesti suficienta actiune, arata putina compasiune si grija pentru partener. Este el/ea obosit, deprimat, stresat din cauza muncii, ia anumite medicamente? Toate acestea pot afecta starea de spirit sexuala, asa ca este foarte important sa ii arati sustinere. Presandu-l si fortandu-l nu vei face decat sa inrautatesti situatia si el/ea va dori sa aiba relatii sexuale chiar mai putin. Stresul poate fi un factor foarte mare in lipsa dorintei sexuale si tot ceea ce isi poate dori cineva intr-o astfel de situatie poate fi somn si ganduri reconfortante. Citeste mai departe...