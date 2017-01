„Vreau să mor acasă”

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Astfel îl cita, ieri, presa mondială pe Paul Newman, 83 ani, care a încheiat chimioterapia prescrisă împotriva cancerului pulmonar de care suferă și a spus familiei că vrea să moară acasă, în Connecticut, după ce medicii au afirmat că mai are de trăit doar câteva săptămâni. Săptămâna trecută, starul, câștigător al unui premiu Oscar, a fost surprins de fotografi pe când ieșea dintr-un spital de oncologie din New York, într-un scaun cu rotile, arătând slăbit și palid. Presa americană indică faptul că Newman mai are doar câteva săptămâni de trăit și a dorit să se întoarcă acasă la soția sa, Joanne Woodward. Actorul și-a petrecut ultimele săptămâni cu punerea în ordine a afacerilor sale. Newman și Woodward s-au căsătorit pe 29 ianuarie 1958, ei având trei fiice. Newman mai are două fete din prima sa căsătorie, cu Jackie Witte. Actorul a refuzat să comenteze starea sănătății sale, cu excepția faptului că „s-ar simți binișor”. Speculațiile despre starea sa de sănătate au apărut în ianuarie. În martie, Newman a negat informația potrivit căreia suferă de cancer, după ce a fost nevoit să lipsească de la o gală caritabilă importantă. În aceeași lună, el și-a anulat o apariție la talk show-ul lui David Letterman. Purtătorul său de cuvânt a minimalizat importanța internării lui Newman în spital, în ianuarie, spunând că actorul face tratamente împotriva unei ciuperci a piciorului și a căderii părului. Un pacient care se tratează la același centru oncologic a declarat în martie, pentru publicația New York Post, că l-a văzut regulat pe actor în clinică. Newman a renunțat la actorie anul trecut, dând vina pe faptul că i-a slăbit memoria. Născut pe 26 ianuarie 1925, Paul Newman este un reputat actor și producător american, el fiind nominalizat de zece ori la premiile Oscar. Actorul, care a jucat în peste 70 de filme, a câștigat un Oscar în 1987 pentru „Culoarea banilor”, dar și premiul pentru cel mai bun actor la Cannes, în 1985, pentru „Lunga vară fierbinte”. Newman a apărut pe ecrane ultima dată în 2002, alături de Tom Hanks, în filmul „Drumul spre pierzanie”. Ulterior, și-a împrumutat vocea pentru lungmetrajul animat „Mașini”, care a avut premiera în 2006. Starul din „Butch Cassidy și Sundance Kid” este, de asemenea, cunoscut pentru produ-sele sale alimentare, folosite pentru colectarea de fonduri în scopuri caritabile. Newman este proprietarul unui restaurant unde se servesc produse organice, pe care l-a deschis în Connecticut.