"Vreau, pot şi asta-mi place cel mai mult la viața mea"

"Vreau, pot și asta-mi place cel mai mult la viața mea"

Ştire online publicată Joi, 16 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu (45 ani) iubește viața și o trăiește din plin. Nu-i pasă că este arătată cu degetul, pare dispusă mereu să o ia de la capăt, indiferent de controverse și riscuri. După scandalul iscat de declarațiile homofobe făcute, diva de Monaco vorbește din nou. Și o face așa cum îi șade bine unei vedete, scoțând în prim plan cele mai noi proiecte, scrie spynews.ro."Când voi fi mare, o să mă fac pilot de elicopter. Am visat să pilotez....orice zboară de când eram copil și mă plimba bunică-miu cu avioane utilitare, pe la Bacău - fusese pilot militar - uite că am ajuns în punctul în care pot să ...încerc. Da' știți de ce ? Pentru că pot :))) Pentru că vreau. Pentru că mi se pare senzațional să fii din nou în clasa întâi, în orice domeniu. Pentru că nu e imposibil, chiar dacă trebuie să am răbdare vreun an, căci nu am timp decât.... pe sărite. Asta-mi place cel mai mult la viața mea - că pot să deschid sertare pline de vise și să aleg de acolo ce vreau musai să încapă în această viață, fără să mai tot jelesc despre cât de tare mi-aș fi dorit să fac asta sau aia. Vreau să zbor,învăț să zbor.