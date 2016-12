"Vreau ca nici o altă femeie să nu mai aibă de suferit din cauza lui"

Oana Roman se simte slăbită după intervențiile chirurgicale repetate la care a fost supusă în ultimele luni. Vedeta își dorește să fie sănătoasă și să aibă putere pentru a-și ține fetița în brațe.Oana a scris următorul mesaj pe Facebook: "Dragii mei, am primit multe mesaje de multe persoane care ma intreaba detalii despre operatiile si complicatiile pe care le-am avut! Multi imi povestesc ca au trecut prin situatii asemanatoare, altii imi spun ca au avut probleme cu doctorul ginecolog care m-a operat pe mine, altii ma intreaba de ce am nascut in privat neintelegand ca spitalul la care am nascut NU are nici o implicare in problemele mele, deoarece eu am ales sa nasc cu doctorul meu care vine de la un spital de stat si care a venit cu echipa lui! Acest doctor cu care eu am sperat sa am o discutie fata in fata si care sa ma caute macar sa-mi dea o explicatie, sa se justifice sau nu, pentru situatia in care m-a adus, nu a mai dat nici un semn si nu a incercat un dialog cu mine desi eu am spus public ca astept sa discut cu el inainte sa iau orice masuri in ceea ce il priveste! In acelasi timp vreau ca nici o alta femeie sa nu mai aiba de suferit din cauza lui, drept care, desi inca ma recuperez si fizic dar mai ales psihic....o sa va povestesc, zilele urmatoare,cat se poate de clar exact ce mi s-a intamplat, incercand sa aflu daca este vorba de malpraxis, de neglijenta, de nepasare sau daca exista vreun alt motiv pentru care eu am trecut prin ceea ce am trecut!...Totul a început după operația de cezariană. După câteva zile am observat că există o scurgere de sânge din operație, aveam niște hematoame pe burtă, destul de puternice, care începuseră să se elimine. Operația trebuia făcută de un chirurg, nu de un ginecolog. Eu mă tot duceam la pansat, timp în care tot eliminam ce eliminam, după care am început să elimin puroi. Am făcut o tomografie cu o anumită soluție, la care s-a văzut că în cavitatea abdominală există puroi și ar fi putut afecta anumite organe. Puteam să fac septicemie și să mor”, a declarat Oana la Agentul VIP, scrie spynews.ro,